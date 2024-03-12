90後內地男提前入住養老院　激讚¥1XXX包食包住！網民：好過租樓

近年來養老院的設備越來越完善，假若在自己年老後，子女又在外奔波工作，你又會不會選擇居住在養老院養老呢？近日就有一位1993年的內地男選擇提早40年退休，入住當地的一間養老院，更大讚伙食、設施完善，「少走40年彎路，一步到位」，引起網民熱議。



抖音截圖

近日有位1993年的內地男提前入住位於遼寧省的養老院，他今年年滿30歲，在入住養老院之前曾經是一位公司的老闆，「開個公司、開過店」，但由於目前經濟環境差，生意利潤不高「還不如養老院的生活質量高」，而這間新開的養老院月費只需要￥1700，就可以入住雙人房（若有其他長者入住，需要混租），價錢還包括水電費、上網費、伙食等等，「每天還會定時給我打掃衛生，比住賓館都方便」、「不用考慮電費水費」。

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而內地男亦大讚養老院的伙食「葷素搭配比較合理」，表示養老院的公公婆婆飯量跟自己差不多，「承肉的時候比我都快」，雖然內地男表示因為早餐時間太早，自己趕不上吃早飯，「讓廚房幫我留一口吃的，他們都挺照顧我的」，在影片更大讚自己居住養老院「少走40年彎路，一步到位」。

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而內地男早前也在自己的抖音帳號分享在養老院的日常生活，目前已經上傳了5條影片，大多記錄自己在養老院生活的一天，在其頻道的其中一條影片表示自己的日常生活平淡，「每天就是吃飯、刷劇、打遊戲、吃零食、看美女」，而內地男表示自己雖然沒有不上班，但仍有賺錢交養老院費用，「打遊戲『搬磚』，把家裏空閒的房子租出去」。

而影片一出後也引來眾多網友留言討論，吸引了眾多內地年輕人蠢蠢欲動，想要提前入住養老院，評論一面倒表示價錢配套十分吸引，「我好像看到了商機，青年養老院」、「我97年可以去嗎」、「一年才2萬」、「如果倆口子￥3400一個月有單間嘛」、「說真的，打工租房還不如住這，還管飯，電費水費全免」、「我也去了，陪朋友去的，給我整動心了，也是1700，還有個停車場， 跟我說早上雞蛋牛奶隨便吃，中午8個菜，好像不用我幹活，給我洗衣服，還能找老頭老太太嘮嗑（可以跟他們抱怨對工作的不滿，反正他們也聽不進去當心裡疏導）」。

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有年輕人在留言詢問商家「躺床上不動行不」，商家也在留言補充表示，若入住的客人無法自理，也需要補加¥500以上的護理費，「行，需要補交一下不能自理的費用，洗澡去廁所也不用你動」。也有部份網民認為養老院上傳這類影片是為了達到宣傳效果，影片內容真假存疑「是廣告吧」、「就是打廣告，不用在意」。