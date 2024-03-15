政府工｜政府高薪搶人才！13份筍工月薪24-279K　全部20K人工以上

政府再搶人才！今個星期不少政府部門再招聘新血，《開罐》整理13份最筍政府工，全部月入20K以上，薪酬都非常可觀，其中財政司司長辦公室的引進重點企業辦公室出重酬請三大職位，包括辦公室主任、副主任以及執行總裁，全部達首長級薪酬由月薪$189,150起，另外海關28K請行政助理，只需有學位即使零工作經驗都可申請！



【水務署-用戶服務督察】

月薪: $24,380起

截止日期 :02/04/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港其中一間理工大學/理工學院或香港專業教育學院/工業學院/科技學院所頒發的建築學或水務工程證書，或同等學歷 (例如: 由工業學院所頒發的土木工程學證書、物業管理及房屋事務證書、估價及物業管理證書、屋宇裝備證書)；

(b)具備相當於香港中五程度的中、英文語文能力或同等學歷；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(i)初步調查供水申請；

(ii)檢查喉管裝置；

(iii)調查有問題的鹹水及淡水供應；

(iv)採取行動促請用戶遵守《水務設施條例》和《水務設施規例》；以及

(v)審核新喉管和水錶的安裝圖則。

薪酬:總薪級表第9點(每月24,380元)至總薪級表第17點(每月37,585元)。

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

(註: 獲取錄的申請人在通過試用關限之前需通過部門考試並取得及格成績。)

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請表格 (G.F.340 (Rev. 7/2023)) 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書須連同入職條件(a), (b)及(c)的證書、修業成績表及相關證明文件副本，以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組，信封面須註明『申請用戶服務督察』。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2024年4月10日或之前把所需的證書、修業成績表及相關證明文件副本送交上述地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【審計署-研究及發展主任】

月薪: $65,000

截止日期 :22/03/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的榮譽學士學位，或同等學歷；及

(b) 為香港會計師公會註冊會計師或資深會員，或具同等資格；及

(c) 於獲得資格後，具備至少三年有關工作經驗(具有公共政策或政府項目經驗為佳)；及

(d)中英文會話及書寫能力良好，在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具同等成績 。

職責:

1. 對審計項目進行研究、分析和統計工作，以供考慮進行衡工量值式審計 ;

2. 撰寫研究報告，並對審計的範圍和方法提出建議 ;

3. 協助審計項目的策劃 ;

4. 協助審計報告的製作和發表，並提供建議 ;

5. 對會計/審計相關工作進行研究和資料更新 ; 及

6. 執行上級指派的其他職務

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期12個月。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請表格填妥後，須連同有關的(i)學歷／專業資格證書副本、(ii)成績單副本、(iii)綜合招聘考試的中文運用及英文運用試卷成績或同等考試成績通知書副本、(iv) 就業紀錄的副本，以及(v) 一份載列現時及之前受僱工作經驗及其職責說明的履歷，以親身或郵寄方式送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座6樓，信封面註明「申請研究及發展主任職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網頁（https://www.csb.gov.hk）的網上申請系統作出申請。申請人如在網上遞交申請表格，必須於2024年3月28日或之前，把上述(i)-(v)的文件，以親身或郵寄方式送達上述聯絡地址，並在信封面和所有有關文件副本上寫上其網上申請編號。

【特首政策組-高級研究員(金融)】

月薪:$107,515

截止日期 :27/03/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的金融學、會計學或相關學科的碩士學位和學士學位，或具同等學歷；

(b) 具有良好中英文書寫及會話能力，在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科考獲第 2 等級的成績，或具同等學歷；

(c) 在取得學位後具備最少 5 年從事專注於國際商業分析、綠色金融、金融科技及／或宏觀經濟的公共政策研究的全職工作經驗，其中包括不少於 2 年領導大型複雜研究項目的經驗；

(d) 處理研究項目時能與團隊成員合作，亦能獨立工作；

(e) 能同時有效處理多項職務，並在嚴格的時限內持續維持高質量的工作表現；

(f) 具有良好人際技巧及演講能力；以及

(g) 熟悉電腦軟件運用及普通話水平良好者佔優。

[備註：申請人可能會被邀請參加筆試。]

職責:

(a) 就公共政策尤其是與香港金融市場發展相關的範疇進行研究和分析，包括擬備研究摘要、收集和分析數據及資料、評估政策和撰寫報告；

(b) 領導和監督政策研究項目；

(c) 與政策研究機構包括學術界和智庫保持聯繫；

(d) 進行良好的持份者管理，尤其是在金融業界網絡建立和維持關係；

(e) 籌劃和舉辦公眾參與活動，包括聚焦小組、研討會和公眾會議；以及

(f) 為相關委員會、工作小組和專責小組提供秘書處支援。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員條款聘任，合約期為24個月。受聘人或需超時及不定時工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請人必須遞交網上申請表格[網上通用表格第340號]、申請書及完整的個人履歷。

(b)申請人必須透過公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk) 的網上申請系統提交通用表格第340號 (7/2023修訂版)。

(c)申請人必須以電郵遞交一份以中文(不少於1000字)或英文(不少於700字)撰寫的申請書列出申請職位的原因，並且重點闡述自己具備與申請職位相關的才能及經驗，尤其是入職條件要求的公共政策研究的全職工作經驗。

(d)申請人須將申請書及電郵至personnel@cepu.gov.hk，並在電郵標題列明申請的職位名稱及網上申請編號。

【教育局特殊教育分部-項目主任(訓育及輔導) (EDB/GD/144/24)】

月薪 $50,045

截止日期 :25/03/2024 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有本港頒授主修心理學或社會工作的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有本港專上教育機構頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中文和英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(d) 具備至少4年兒童教育、訓育或輔導的工作經驗。

職責:

(a) 透過訪校及區本聯網活動，為學校提供訓育及輔導工作方面的專業支援；

(b) 為學校提供校本計劃及其他活動以確保其訓育及輔導服務能切合中小學生的發展性、預防性及補救性的需要；

(c) 支援及監察由教育局舉辦的輔導計劃及專題研討會；

(d) 為學校編製學生訓育及輔導的資源；以及

(e) 督導學生輔導主任在小學的訓育及輔導工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須於截止申請日期或之前送達香港太古城太古灣道14號6樓601室 教育局特殊教育分部訓育及輔導組。

【教育局-一級項目主任(普通話)(EDB/EI/137/24)】

月薪 : $60,065

截止日期:28/03/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷。持有主修中國語文或相關科目的高級學位者優先；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或會考中文科和英文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 於國家語言文字工作委員會的普通話水平測試成績達二級乙等水平或以上，或具備同等資格

(d) 最少6年行政工作經驗，具備大型活動統籌及政府各局／部門工作經驗者優先；

(e) 具備良好的溝通及人際關係技巧；

(f) 具備良好電腦知識及熟識電腦軟件操作，包括中文及英文文書處理；以及

(g) 申請人需接受面試及筆試。

註:申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位／證書課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如有關科目的碩士或博士學位)，亦須一併在申請表上列明。詳情請參閱語文教育及研究常務委員會有關語文教師培訓和資歷的建議(https://www.edb.gov.hk/tc/teacher/qualification-training-development/training/language-edu/index.html) 。

職責:

(a) 策劃及組織推廣中文(包括普通話)活動，審核宣傳品及評估中文／普通話材料的準確性；

(b) 處理推廣中文(包括普通話)項目的申請，並監管有關項目之推行；

(c) 執行與推廣中文(包括普通話)項目及語常會支持及／或資助項目相關之預算控制及財務管理；

(d) 聯絡推廣中文(包括普通話)項目及語常會支持及／或資助項目的持分者；

(e) 為語常會轄下之工作小組提供行政支援，如預備討論文件及報告等；

(f) 監督及指導初級人員之工作；以及

(g) 執行其他由上司指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達九龍灣宏光道39號宏天廣場17樓1702室教育局教育基建分部語文教育及語常會事務組。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【財政司司長辦公室- 引進重點企業辦公室副主任】

月薪:$219,850

截止日期 :03/04/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

a) 具備最少10年擔任高層行政及管理職位的經驗，如曾於大型公共或私人機構工作將獲優先考慮。具備市場營銷、業務拓展、投資或貿易推廣相關工作經驗更佳;

b) 持有本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；

c) 具備卓越的領導和管理才能，以及良好溝通和演講技巧；

d) 具備國際視野，熟悉內地與香港的營商環境、香港的獨特角色及對國家政策的貢獻；具備敏銳的商業觸覺、豐富的商業知識，以及與不同持份者合作的良好往績；以及

e) 具備良好中英文書寫能力，並能說良好的粵語、普通話及英語。

職責:

a) 就引進重點企業的政策和策略事宜，協助引進重點企業辦公室主任；

b) 監督與目標重點企業的日常接觸並領導部分相關工作；

c) 就創新和科技事宜與香港投資管理有限公司、香港金融管理局、入境事務處、香港人才服務辦公室、香港科技園公司、數碼港、港深創新及科技園、大學和其他專業組織等持份者保持緊密聯繫；

d) 與引進重點企業諮詢委員會各委員密切合作和策導委員會秘書處的工作；以及

e) 協助引進重點企業辦公室主任督導本地核心團隊的日常工作，並策導設於內地和海外的招商引才專組的工作。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，一般為期3年。續約與否由政府酌情決定。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請人必須使用指定的申請表格(G.F. 340 [7/2023修訂版])。該申請表格可於公務員事務局網站下載，亦可於民政事務總署各民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

(b)申請表格連同一份詳盡履歷和相關文件副本(下文所指定的文件)須以下列其中一種方式遞交：

(i) 使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需的證明文件副本送達香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部 ，信封面和所有文件副本上須註明網上申請編號

(ii) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部。信封面請註明「申請引進重點企業辦公室副主任」；或

(iii) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止。

(c)申請人須提交：(1) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件; (2) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明；(3) 有關證書和修業成績表副本；以及(4) 工作證明副本。

【財政司司長辦公室-引進重點企業辦公室主任】

月薪:$279,600

截止日期 :03/04/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

a) 具備最少15年擔任高層行政及管理職位的經驗，如曾於大型公共或私人機構工作將獲優先考慮。具備市場營銷、業務拓展、投資或貿易推廣相關工作經驗更佳;

b) 持有本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；

c) 具備卓越的領導和管理才能，以及良好溝通和演講技巧；

d) 具備國際視野，熟悉內地與香港的營商環境、香港的獨特角色及對國家政策的貢獻；具備敏銳的商業觸覺、豐富的商業知識，以及與不同持份者合作的良好往績；以及

e) 具備良好中英文書寫能力，並能說良好的粵語、普通話及英語。

職責:

a) 領導及協調政府引進重點企業來港的工作，與相關決策局／部門、公營機構及其他持份者建立良好工作關係；

b) 就制定吸引重點企業的政策和策略向財政司司長和有關主要官員提供建議；

c) 領導接觸目標重點企業的工作並監督本地和非本地的公關和推廣活動；

d) 領導制定鼓勵重點企業的針對性方案並報請政府高層批准；

e) 監督與目標重點企業商討在香港設立業務的方案；

f) 支援財政司司長主持的引進重點企業諮詢委員會和監督委員會秘書處的工作；以及

g) 督導引進重點企業辦公室的工作。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，一般為期3年。續約與否由政府酌情決定。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請人必須使用指定的申請表格(G.F. 340 [7/2023修訂版])。該申請表格可於公務員事務局網站下載，亦可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

申請表格連同一份詳盡履歷和相關文件副本(下文所指定的文件)須以下列其中一種方式遞交：

(i) 使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需的證明文件副本送達香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部 ，信封面和所有文件副本上須註明網上申請編號；

(ii) 郵寄到上述地址，信封面請註明「申請引進重點企業辦公室主任」

(iii) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱。。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止。

申請人須提交：(a) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件; (b) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明；(c) 有關證書和修業成績表副本；以及(d) 工作證明副本。

【財政司司長辦公室-引進重點企業辦公室執行總裁】

月薪:$189,150

截止日期 :03/04/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

a) 具備最少8年行政及管理職位的經驗，如曾於大型公共或私人機構工作將獲優先考慮。具備市場營銷、業務拓展、投資或貿易推廣、創新科技或金融科技相關工作經驗更佳;

b) 持有本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；

c) 具備敏銳的商業觸覺、豐富的商業知識、卓越的管理才能，以及良好溝通和演講技巧；

d) 具備國際視野，熟悉內地與香港的營商環境、香港的獨特角色及對國家政策的貢獻；以及

e) 具備良好中英文書寫能力，並能說良好的粵語、普通話及英語。

職責:

a) 接觸金融科技、生命健康科技、人工智能與數據科學和先進製造與新能源科技領域的高潛力目標公司並進行洽談；

b) 落實為上述重點企業制定的針對性方案；

c) 協調各決策局／部門跟進引進重點企業辦公室成功促成重點企業在港落戶和擴充業務的個案及監察進展；

d) 建議和策劃本地和非本地的公關和宣傳推廣活動並與相關持份者溝通；

e) 擔任引進重點企業諮詢委員會的秘書，管理委員會秘書處的工作；

f) 監督引進重點企業辦公室的政策和一般管理，包括財務管理、宣傳推廣、營運和員工管理，以及合約和活動管理；以及

g) 協調內地和海外招商引才專組及本地核心團隊的工作。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，一般為期3年。續約與否由政府酌情決定。

申請手續:

(a)申請人必須使用指定的申請表格(G.F. 340 [7/2023修訂版])。該申請表格可於公務員事務局網站下載，亦可於民政事務總署各民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

(b)申請表格連同一份詳盡履歷和相關文件副本(下文所指定的文件)須以下列其中一種方式遞交：

(i) 使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需的證明文件副本送達香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部，信封面和所有文件副本上須註明網上申請編號；

(ii) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部。信封面請註明“申請引進重點企業辦公室執行總裁”。

(iii) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱。信封面請註明“申請引進重點企業辦公室執行總裁”。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止。

(c)申請人須提交：(1) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件; (2) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明；(3) 有關證書和修業成績表副本；以及(4) 工作證明副本。

【香港警務處-評審主任】

月薪 82,650元

截止日期 :28/03/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷，尤以碩士學位為佳；

(b) 在取得學位後曾在專上教育界別或其相關專業團體擔任全職工作並具備至少七年經驗；

(c) 具備至少兩年全職工作經驗在香港學術及職業資歷評審局監察的香港資歷架構課程評審程序及機制或專上教育有關學術/職業界別的課程質素保證工作；

(d) 對質素保證/課程評審及其有關的項目管理有深入認識；

(e) 符合語文能力要求，在綜合招聘考試的兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等資格；

(f) 具備卓越的分析能力和人際及溝通技巧；

(g) 精通電腦軟件應用程式，包括Microsoft Word、Excel及PowerPoint；以及

(h) 能夠書寫流暢中英文和能操流利粵語及英語，並具備良好的表達技巧。

註: 申請人須在申請書(G.F. 340 (Rev. 7/2023))的「截至目前為止的全部就業詳情」詳列有關工作經驗。

職責:

(a) 領導、策劃和進行評審工作，並負責與訓練質素保證相關的項目；

(b) 分析評審文件，就資歷架構提供專業意見，並撰寫評審報告；

(c) 代表警察學院與其他政府決策局、機構、專業團體聯繫，包括但不限於香港學術及職業資歷評審局和香港資歷架構秘書處；

(d) 訂立評審程序和指引，並就如何發展評審策略進行研究及顧問項目；

(e) 在評審過程的不同階段，為人員統籌及舉辦評審訓練課程；

(f) 檢討和實施質素保證機制，包括相關審計工作，確保課程符合質素保證要求和評審標準；

(g) 統籌課程檢討並作記錄，持續改善訓練課程的質素；

(h) 就課程銜接和學分轉移事宜準備文件，並與本地及海外院校聯繫，以及

(i) 執行高級人員指派的其他職務。

聘用條款:獲取錄的申請人將按為期兩年的非公務員合約條款聘任。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

申請書 G.F. 340（Rev. 7/2023）可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

申請人須在申請書上詳細列明其學歷及工作經驗。已填妥的申請書，連同﹙一﹚學歷﹙包括證書和修業成績表副本﹚；﹙二﹚工作經驗的證明文件副本；及﹙三﹚中英文水平的證明文件副本，須於2024年3月28日或之前以郵寄方式送達香港北角電氣道183號友邦廣場40樓。信封面須註明申請的職位名稱。

申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年4月9日或之前把所需的証明文件副本郵寄至聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【終審法院—司法助理】

月薪:$73,882

截止日期 :08/04/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 申請人須持有法律學位，並考取二級甲等榮譽或以上成績，或同等學歷，以及取得法律專業證書。申請人將於2024年夏季取得法律專業證書亦可申請 。申請人亦須即將開始大律師或律師的實習期，或正在進行或已經完成有關實習期，而其在取得專業資格後的執業經驗，一般應不多於兩年。請注意，本機構已作出更靈活的安排，讓申請人在未取得法律專業證書之前;及在未完成大律師或律師的實習期之前，亦符合資格提出申請。

(b) 具備講、閱讀和書寫中文的能力更佳。

(c) 申請人必須是香港特別行政區永久性居民。

註:於2024年夏季才取得法律專業證書的申請人，如獲選，則須於提交其法律專業證書的證明文件後，始獲聘用。

職責:

(a)協助終審法院的法官整理及研究有關法律觀點的資料，就上訴及上訴許可申請事宜進行分析及擬寫備忘錄，就法律論點擬寫備忘錄，協助處理該法院其他工作，包括擬寫上訴案件的新聞摘要和案情摘要，以及擬寫有關法官對外發表演講及參與法律會議的筆記。

(b)司法助理亦可能需要上載和整理於終審法院網站發布的資料，以及協助編製案例簡訊及有關司法教育的刊物。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘任，為期12個月。然而，若申請人將完成或有意開始攻讀研究院課程或以其他類似的合理原因而要求較短的聘用期，其聘用期或可作彈性處理。

工作時數：每周44小時，間中或須不定時工作。

申請手續:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格可向高等法院地下詢問處，或區域法院、土地審裁處、勞資審裁處、小額錢債審裁處及各裁判法院的總務室索取。該表格也可從司法機構網站（https://www.judiciary.hk/zh/other_information/recruit_ad.html）下載。

(b)申請表格須於2024年4月8日或之前送抵香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構政務處行政支援部。信封面請註明「申請司法助理（終審法院）」。

(c)申請人亦應提供一或兩名諮詢人的姓名和聯絡資料（即電郵地址／通訊地址及電話號碼）。申請人所列出的諮詢人，必須能夠對申請人作為律師／實習律師的能力，以及其他與司法助理（終審法院）職位有關的事宜，提供第一手的意見。

【香港電台—二級工程師 （製作事務部工程部）】

月薪 ：$52,410起

截止日期 :27/03/2024 18:00:00

+ 7

入職條件:

(a) (i) 持有香港的大學所頒發學位，以主修電子、電訊、電腦科學、資訊科技、系統工程或工程管理學為佳，或具備同等學歷；並具有五年在取得有關學歷後，處理無線通訊／電視廣播／電台廣播／多媒體業的無線通訊／電視廣播／電台廣播工程項目策劃、發展及執行的實際相關工作經驗；或

(ii) 持有香港的大專院校頒授的認可副學士學位或高級文憑，以主修電子、電訊、電腦科學、資訊科技、系統工程或工程管理學為佳，或具備同等學歷；並具有六年在取得有關學歷後，處理無線通訊／電視廣播／電台廣播／多媒體業的無線通訊 ／電視廣播／電台廣播工程項目策劃、發展及執行的實際相關工作經驗；或

(iii) 持有香港的大專院校頒授的認可文憑或高級證書，以主修電子、電訊、電腦科學、資訊科技、系統工程或工程管理學為佳，或具備同等學歷；並具有七年在取得有關學歷後，處理無線通訊／電視廣播／電台廣播／多媒體業的無線通訊／電視廣播 ／ 電台廣播工程項目策劃、發展及執行的實際相關工作經驗；以及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學會考或香港中學文憑考試英國語文科考獲第2等級或以上成績，或具備同等成績。

申請人如 －

(i) 擅長策劃廣播工程項目、監控技術表現及制訂成本模式；

(ii) 熟悉最新的廣播科技，包括數位視訊／音訊廣播、廣播製作、後期製作、數位播放系統、媒體資產管理、數位新聞編輯室、媒體製作和串流媒體網路、發射及傳輸、儲存系統（例如物件型儲存、儲存區域網路和網路附接儲存裝置）、人工智慧模型的採用、建置和管理雲端基礎設施；

(iii) 擁有以下其中兩項或以上一年的專門經驗：(a) 應用於廣播方面的資訊科技網絡及系統；(b) 串流技術；(c) 媒體資產管理系統；(d) 數位影像／聲音廣播；(e) 工程項目的策略規劃；(f) 系統開發及整合；(g) 數位播放系統；(h) 媒體工作流程開發； (i) 虛擬/增強/擴展實境演播室製作； (j) IP、雲端製作系統及 (k) 無線電發射及傳輸

則更為理想。

職責:

(a) 負責詳細策劃和發展數碼廣播系統及相關自動化系統，包括播放系統、攝取和轉碼系統、視訊和音訊混合系統、攝影機系統、戶外廣播系統、虛擬製作和擴展現實系統、媒體資產管理系統以及發射和傳輸系統；

(b) 進行有關數位廣播系統在製作、後期製作、發射及傳輸方面的應用的工程可行性研究；

(c) 就新廣播技術進行評估及就有關表現作報告；

(d) 就工程發展與內部各組及外間組織互相協調，並監督外間承辦商的工作；

(e) 擬備及評估與工程相關的標書；以及

(f) 執行工程項目的管理工作，其中涉及多個分部／組別不同職能的團隊。

薪酬:月薪港幣52,410元至72,180元，視乎經驗而定

聘用條款:受聘人將按為期一年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

申請表格(G.F. 340 (7/2023修訂版))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)或香港電台網頁(http://app3.rthk.hk/recruit/index.php)下載。

親身或以郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息)送達九龍廣播道30號香港電台廣播大廈新座A工程部總監，信封面須註明申請的職位名稱。

申請人亦可透過公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【大學教育資助委員會秘書處-高級研究主任】

月薪 $79,930

截止日期 :21/03/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港頒授的學士學位，或同等學歷；

(b) 在取得學士學位後，有至少十年全職擔任行政及／或管理職位的工作經驗。如申請人具有研究行政工作、項目管理、處理公共撥款計劃及／或於高等教育界別的工作經驗，可獲優先考慮；

(c) 具備優良中、英語的會話及書寫能力(包括普通話)。申請人須在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷；

(d) 主動進取並有強烈的責任感，能獨立地將工作妥善完成，以及能作出明智判斷；

(e) 具備高度的組織、督導、策劃、分析及解難能力，並能於壓力下工作；

(f) 具備高效的人際溝通技巧及表達能力，並有支援委員會工作的經驗；以及

(g) 具備良好的電腦知識和技巧，能熟練使用微軟辦公室軟件。

職責:

(a) 為教資會／研究資助局（研資局）實施和推行資助／獎學金計劃、傑出創科學人計劃及各項措施，及／或研究評審工作，提供行政支援，包括與相關政策局、顧問、大學及／或其他合作機構聯繫、制定指引及程序、為評審小組提供行政及秘書處支援、安排宣傳活動，以及跟進事宜；

(b) 協助教資會秘書處進行教資會資助界別的規劃工作，並提供行政及秘書處支援，以協助教資會／研資局及其屬下的委員會／評審小組／工作小組舉行會議、檢討工作和相關的活動／項目；

(c) 進行研究，以及協助草擬會議文件及報告，並跟進有關會議的建議；

(d) 支援諮詢、宣傳及相關活動的工作；

(e) 督導部屬人員的工作，及監理一般辦公室行政、預算和人力資源事宜；以及

(f) 履行其他受指派的工作。

聘用條款:申請人如獲聘用，將按非公務員合約條款聘任，一般為期12個月。有關約滿後的續約事宜需視乎秘書處的服務需要，以及受聘者的工作表現及行為。

申請手續:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須把填妥的表格，連同一封以英文撰寫約三百字的求職信表明應徵此職位的原因，以及一份履歷表，詳細列明求職者所考取學歷，於各機構所擔任職位，以及現在及過往受聘職位的職責詳情（如適用），郵寄香港灣仔港灣道6至8號瑞安中心7樓教資會秘書處行政組（信封上最後的郵戳日期將視為申請日期），並請在信封面及G.F.340表格註明「應徵高級研究主任」。

香港海關-行政助理(世界海關組織亞太區副主席秘書處 )

月薪:$28,459

截止日期 :22/03/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 於香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科取得第3級或以上成績，並於香港中學文憑考試或香港中學會考數學科取得第3級 / C級或以上成績，或具備同等學歷；

(c) 具備良好中英文書寫能力，能操流利粵語和英語；及

(d) 熟識電腦應用，包括文書處理、試算表軟件及簡報軟件。

(具備有關多媒體及平面設計、商業攝影及影片製作經驗、專業攝影及影片拍攝技巧，精通電腦軟件應用程式，包括但不限於Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe Premiere Pro及中文輸入法的申請人可獲優先考慮。)

職責:

(a) 處理一般行政工作；

(b) 撰寫專題網站及社交平台內容包括最新活動、活動花絮及會員通訊；

(c) 平面設計及製作；

(d) 協助籌辦活動；及

(e) 執行主管人員所指示的其他工作。

聘用條款:

獲聘用者將會按非公務員合約條款聘用，合約期為一年。續約與否視乎部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 X

郵寄 ✔️

(a) 申請表格 [通用表格第340號 (7/2023修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請書，須連同載有中國語文、英國語文及數學科成績的證書、修業成績表及學歷證明副本於截止申請日期或之前送達香港北角渣華道222號海關總部大樓1124室。申請人應在申請表格及信封面註明「申請行政助理職位」。

(c) 由於遴選面試邀請信將以電郵方式送出，申請人必須於申請表格上提供正確的電郵地址。