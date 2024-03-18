男友移民英國經濟壓力大嚷分手　港女痛哭fb求救：每日都好抑鬱

英國是不少港人移民的熱點，不過要改變生活，到一個陌生的地方重新開始，實在不容易。有港女最近在facebook發文表示，早前已經跟男友計劃移民到英國，可惜在移民前夕鬧分手，現在不知所措，向網民求助。



移民前分手，港女不知何去何從。（《婚後事》劇照）

移英港女在facebook「英國香港人生活交流區」發文，指原本打算跟男友在今年初一起移民到英國，不料他在移民前突然失業，經濟壓力開始加大，「我都唔介意日常開支我畀住先，點知佢仲成日同佢班朋友花天酒地。」他經常以「之後唔知要幾耐先有得見」為藉口，整天跟朋友們外出飲酒，事主亦因此事跟他吵架，他提出要分開冷靜，最終在3日後提出分手，取消移民的打算。「話經濟壓力好大，同我相處壓力更加大，話好多嘢都係我逼緊佢咁。」

由於事主在英國已經安排好住處，男友家人送他們的私家車也運抵英國，所以就按照原定計劃到英國。男友原本答應會先陪她到英國2星期，「等我安頓好晒先返嚟搵工」，結果承諾最後也沒有兌現，「我一個人坐14個鐘頭機，一個人攞咗4、5件行李，由上機到落機再去到間屋真係好辛苦，我去咗個邊3個星期，每日都流好多眼淚，每日都好抑鬱、好難過。」

她在英國生活期間收到一封email，發現男友在搬離二人的愛巢後，就不顧而去，「香港有好多手尾佢都冇搞好，例如退租等等，屋企嘅所有嘢佢都冇搞。」所以她決定回港處理好一切再出發。結果發現男友跟之前一樣，一直沒有找新工作，「佢畀我感覺係冇動力去搵工，反正食屋企著屋企，就連之前要找卡數都係問呀媽之前畀佢去移民嘅錢找。」

「係咪我自己過去先會好啲？」事主在英國也有找工作，初步已經有數間公司回覆，準備線上面試，「雖然我都仲係好唔捨得佢，仲有諗住想同佢一齊返，但我而家真係唔知點揀好？」網民一致鬧爆男友，認為事主應該果斷跟男友分手，重過新生活，部份網民留言指：「明知道男人唔啱自己對佢咁失望仲留戀做乜？」、「人生係你自己嘅，而唔係為咗其他人去生存」、「無論留喺香港定係過去英國，都唔應該同呢個男人一齊啦」、「佢只係一個拖累你嘅人」、「佢架車你可以幫佢賣咗佢比返啲錢佢，大家無拖無欠」。