性商店急Call速遞員送件到酒店　一原因引發網民遐想：好緊火

外賣速遞平台近年除了提供餐飲配送服務，還提供送貨服務。只要在網上平台下單，速遞員就會為你送上相關物品，足不出戶都可以購物。早前，有位外賣速遞員便在facebook上跟分享了一張有趣的訂單。



外賣平台現在不止送餐飲，還會送貨。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

有外賣速遞員早前在facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」，分享一張訂單，更表示：「有特別任務！救火如救人！」到底這張訂單有什麼玄機呢？原來這張訂單是從尖沙咀一家情趣用品店，派送到尖沙咀九龍酒店的訂單。

據Google Map顥示，從情趣用品店到九龍酒店，徙步路程只需要5分鐘，然而這位客人卻一步也不願意離開房間，選擇付$37.04（包括$10貼士）請外賣員幫忙送貨！看來情況真的非常緊急，寸步不能離！

大部份網民都對該名客人購買的東西非常感興趣，有網民留言指：「20幾蚊應該只係condom」、「一係潛艇棒、一係就震蛋」、「可能係KY」不過事主就指：「送酒店都係快快手送完地下前台，就走去做下單。」

也有不少爆笑網民留言：「成日都有啦，上到去見到兩個男」、「唔好試用人地嘅貨物」、「有無諗過你就係個件情趣用品」、「陪用員」、「除衫衝上去：我咪係用品囉」、「Sir，你咁係阻止咗個生命出世」