港男廉航慘遇6細路同機4小時　尖叫+走位+踢櫈片瘋傳：全程無悶場

坐飛機最辛苦莫過於遇到滋擾的乘客，近日有港男就在社交平台發帖，分享他在機上不幸同時遇上6位小孩乘客的可怕經歷，整趟機程都被迫聽「6重奏」，甚至有「走廊巡迴表演」、「人肉按摩椅」等表演，坦言「全程無悶場」。有關影片在網上瘋傳，網民都怒斥「生仔要考牌」！



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近日，一名港男在Facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發帖，分享他坐廉航遇上6小孩的經歷。港男指當日乘坐香港快運航空由福岡返回香港，4小時機程有「6個小朋友演出，爽過去紅館，全程無悶場」，「表演」包括有空姐齊自拍、走廊巡迴表演、人肉按摩椅、nba咁不停換人換位、全程落力大嗌」，更笑言「前後幾排乘客都大飽耳福，帖文中也上載了多條短片。

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從多條片段中可見，有媽媽抱著正在哭喊的小朋友，嘗試安撫他情緒，背景聽到其他小朋友的吵鬧聲。另一條片則有小朋友站在椅子上與家長打鬧玩耍，期間更大笑大叫，甚至手拿枕頭叫小朋友：「快啲！摔角呢個嘢」完全沒意讓小朋友靜下來。此外，從另一條片段中亦見有吸奶嘴的小朋友在通道中間赤腳在機艙通道上不停走動。

港男指坐在前面橫行的12位乘客都相識，分別有6個大人6個小朋友同行，「所以班嘩鬼不停走位」；更有一位小朋友正與家長發脾氣，一邊大叫一邊狂踢前座，家長不但沒有阻止，更一直與小孩理論。PO主表示途中有空姐跪地與他們合照，港男亦留意到「仲有個空少都有出嚟吹水玩」。

PO主指期間他雖有向家長們表示受滋擾，情況依然沒有改善，有其他乘客佩戴降嘈耳機都無法阻隔小朋友的嘈音，至落機時更聽到不少乘客也議論紛紛。除了聲音滋擾，更是令機上椅背有鞋印，「無影到佢地落機後位置，仲恐怖，餅碎等等」。

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大部分網民都十分同情PO主的遭遇，更狠批該批家長無家教，「生仔要考牌…啲父母做咩唔出聲控制下自己啲細路？」、「我相信我現場睇住呢個情況的話，我應該直情會發癲連個空姐都照鬧。我覺得淨係拍片已經好克制」、「仔女咁影響人都唔覺得醜，父母應該唔介意」、「做父母唔制止仲要同啲仔女玩埋一份」、「真係諗起四個鐘頭要同佢哋困獸鬥就辛苦」。大家又是否同情PO主的遭遇呢？