遊日注意｜直髮夾不能帶上機?！機場違禁品沒收激增、這東西最多

去旅行執拾行李時，除了注意有沒有帶漏證件和必須品之外，港人亦會留意有哪些物品不可以放進行李箱、帶上飛機。日前有日媒報道指最近機場保安檢查的沒收物品急增，分享了幾個大家意外地不知道的違禁品。當中這一樣東西甚至每日平均會沒收240個？！



日本產經新聞日前分享到隨著國內外旅遊需求回升，關西國際機場第2航廈（T2）登機前的安檢中被「沒收」的物品急劇增加，當中打火機最多、平均達240個以上。日本航空公司「Peach Aviation」委託保安公司進行安檢，Peach關西機場所長牛鼻章受訪時指打火機只要符合「小型、便攜」等條件，每人可以攜帶一個打火機，但有許多人都會攜帶多個打火機。「沒收」的火機擺滿一個大膠盤，「單計最近3日已經有500多個」。

（產經新聞）

牛鼻所長講到最近便携式直髮夾的「沒收」量亦大大增加。因爲鋰電池有過熱和起火風險，機艙限制規定非常嚴格，如果內建於電子設備中，其額定容量必須為 160 瓦/時或以下。「如果是可拆卸電池的燙髮器，可以攜帶上飛機，但若無法拆除確認電池容量，則會受到限制。」，又表示光是日本國內航班，每天都有平均64件行動電源等鋰電池相關產品被「沒收」。

（產經新聞）

另外爲了防範恐怖襲擊及防止事故，被界定為「危險物品」或「兇器」的物品都在在國際民航組織（ICAO）的國際規定下收到規範。就如化妝用品也可以引火，因此限制攜帶容量至最多100mL的容器。刀片長度超過6cm的剪刀和螺絲批，以及尖頭的鑷子等可以用作「凶器」的物品受到限制。但除此之外，「看起來像凶器」的物品也不能帶上飛機，例如形狀像日本刀柄的雨傘、樹脂質料的苦無玩具等物品也受到限制。

日本自去年3月起將安檢納入航空法強制規定，若拒絕安檢就已經構成違法，最高可被處1年有期徒刑或50萬日圓（大約港幣2.6萬元）罰金。若大家不想去旅行時被沒收物品，就記住要提前上網檢查違禁品列表，以免出現損失啦！