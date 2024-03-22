單車男踩林錦公路慘被兩狗狂追　下場超慘！網民毒舌：咁先練到車

不少人都喜歡在山路旁邊踩單車，欣賞沿途自然風景，不過山路踩單車暗藏不少危險，早前有網民分享了一段林錦公路的影片，片中便出現單車手大戰狗狗的場面，最終下場是怎樣呢？



原本車手在前方很遠的位置。（facebook影片截圖：中港改車斗陰影片關注組）

有網民在facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」分享了一段標題是「為何要在林錦公路練習單車，呢個迷思我今日終於破解咗」的影片，內容是有司機駕駛時看到遠處有單車手在踩單車，回頭發現有兩隻狗狗從路口飛奔出來，猛追著單車車手。

即使車手拼命向前衝，但狗狗仍然窮追不捨，花15秒不到的時間，已經追上車手，而車手也只好再加速，試圖擺脫兩隻狗狗，但狗狗的腳程比較快，一直走在他車前。直至一人兩狗走到前方某個位置，狗狗才停下腳步不在追逐。司機還笑說，「獨特嘅環境條件、激發佢哋嘅潛能。」

點撃圖輯看當時實際情況：

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影片分享到facebook後，不少網民都「食花生」，部份留言指：「專業教練，佢哋會諗有時唔咬徒弟唔識快」、「我平時練跑係搵幾隻獵豹追我，我而家跑速大約200公里per hour」、「好好笑的路權L」、「唔係咁點樣迫啲爆炸力出嚟」，平日會路經林錦公路的網民留言指：「哩幾隻狗，係石屎廠，我渣電單車經過都差啲被佢咬」也有網民指：「攞黎驚…狗狗淨係追住吠，睇片都見到追到都唔會咬，你一停低佢哋就掉頭走…」

訓犬師拆解被狗追正確做法

到底在街上遇到這種情況要怎樣處理呢？Pet Focus訓犬師Derek Wong(蛋Sir)接受《香港01》查詢時指，狗出現片中的反應主要有兩個原因，「1有機會係經過佢哋嘅地盤，所以衝出嚟趕你，第2狗係對郁動嘅嘢好敏感。」他補充2個原因都是因為車手不停踩單車刺激到狗狗們。「你越走得快、佢哋會覺得：『你真係驚我』，就會繼續趕，趕到離開領域就唔會再追。」所以當車手去到某一個路段，狗狗不再追可能是超越了牠們的地盤範圍。

如果遇上類似的情況應該要點處理呢？Derek指出：「最理想係即時停低單車，用單車擋住狗，再慢慢推單車離開。你停低，佢哋未必即刻衝上嚟咬，佢哋多數都會睇定啲先。」大多數情況只要不挑釁牠們，慢慢離開牠們的地盤範圍，就不會繼續追趕。