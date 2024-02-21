荃灣酒樓狗主用茶杯餵狗飲水　食客投訴反被凶！網民轟：報食環

不少愛犬之人都會將寵物當成子女般疼愛，同床共枕甚至相擁相吻。近日，一位網民在社交平台發帖，稱荃灣一間酒樓驚見一位主人用茶杯餵其小狗喝水，嚇得一眾網民大叫：報食環！



FB截圖

近日，有網民在Facebook社團「香港酒樓關注組」發帖，稱在荃灣楊屋道一間酒樓驚見一位狗主用酒樓的茶杯餵其小狗喝水。圖中可見，狗主一手抱著小狗在胸前，另一隻手扶起茶杯傾向狗的嘴巴。該位網民見及就立刻告知食店職員。他指：「同部長講，部長仲大聲凶我問喺邊度，二十分鐘後才鬼鼠同那客講有人投訴，才收埋隻狗。」

FB相片

誰不知網民卻被食店職員詐型，該位網民指：「我諗住新年流流不要影響食肆的生意、員工飯碗才不報食環。同部長講下，點知她仲惡過我！我冇同她勞氣，影相留念先。」看在新年喜慶節日和不影響其他職員的份上，網民就沒有採取報食環署的做法。

《愛回家》劇照

一眾網民批評事主的做法缺德，留言：「有圖有真相，即報食環署，連酒樓一齊告」、「痴X線，茶杯俾人飲㗎好意思俾狗飲嘅」、「直接報食環署票控佢啦」、「冇公德心。妳錫毛毛唔反對，妳同它食埋同款食物也是妳嘅選擇，但喺公共場所用大家都會用到嘅碗或杯都唔可以接受，茶樓員工見到都唔阻止，我會報食環署，尤其有相為証。要它茶樓停業一頭半個月，不能姑息。」

《寵愛Pet Pet》劇照

根據《食物業規例》 （第132X章）（規例）第10B條規定，任何人不得將狗隻帶進任何食物業處所内，並訂明任何從事食物業的人不得明知而容受或准許狗隻在任何食物業處所内出現，除非該等狗隻是導盲犬，或執行法定工作的狗隻（如警犬）。