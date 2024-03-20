屯門貓Cafe小孩狂抆貓尾片瘋傳　Foodie轟店家3宗罪:無法保障貓貓

香港有不少動物Cafe，以可愛的貓貓、狗狗作招徠，希望可以吸引貓奴、狗奴前往消費，不過並不是每家動物Cafe都會善待他們的毛孩員工，早前有一位知名網紅便在Instagram發文力數一間屯門貓Cafa。



日前（3月18日）本地美食網紅「girlsfoodies」在Instagram發了一個帖文，影片上紅底白字寫上「屯門貓cafe，環境非常擠逼，人手不足，店員根本無法照顧及保障貓貓安全」，片中可見有一位小朋友正摸著貓尾，隨後更用力拉扯，貓咪一度感到不適想反抗。girlsfoodies在帖文劈頭第一句就說：「睇到呢個畫面，我決定取消宣傳合作，拎袋走人」除了取消宣傳，她們還勸網民：「如果你最近有睇過呢間貓cafe嘅宣傳，不妨花少少時間睇睇舖頭情況。」

屯門貓Cafe三宗罪1地方細

據girlsfoodies指，她們當日去到貓Cafe門口已經覺得「哇，好迫呀。」舖位面積不大，「枱有位就攝」，在如此狹小的店舖有「20幾人、12隻貓」。門口等位區同時是出餐位置，期間會有外賣速遞員取餐，而門口亦有3隻貓，她們指：「見到幾次入門口嘅客人，差啲踩到啲貓⋯⋯」

屯門貓Cafe三宗罪2象徵式保持衛生

她們進店途中有留意到其他客人正穿著鞋套，於是跟店員查詢，結果回覆是：「入到去坐低先畀。」令她們感到非常不解，彷彿店舖內的衛生只是象徵式工作，「如果真心想保障衛生，點解唔喺等位區著好先入去？」

屯門貓Cafe三宗罪3人手不足

她們及後拍Cafe環境影片時，就看到影片中小朋友扯貓尾的情況，直言：「有種睇緊真人版Toy Story 3嘅感覺。」她們認為客人跟店員的比例不平均，店員無法時刻留意貓隻的安全，「而家店家嘅人手同客人比例，以至餐廳格局都根本無法保障貓貓」，她們認為可以「減少店員嘅盲點」、「減少座位密度」、「唔好同一時間放咁多隻貓出嚟」，亦指出日本貓Cafe會把客人用餐區和貓貓互動區分開以保障貓咪安全。

她們及後已經向店家反映該名小朋友的狀況，並停止工作拒絕介紹及宣傳這間貓Cafe，可惜店舖好像不太了解狀況，「一味強調對我招呼不周」，「好似牛頭唔搭馬嘴。」她認為店舖「與其花心力搵人宣傳，不如研究點照顧貓貓安全先」。

前店員私訊力證無良貓Cafe

事件一直發酵，昨天更有自稱屯門Cafe前店員的網民私訊girlsfoodies，直指店舖只當貓咪是生財工具！私訊內容視貓命如草菅，為了增加生財工具，會「係咁逼啲貓生」，貓貓生病亦不帶牠們去看醫生，「去藥房買藥自己餵」，曾經試過「一胎死剩一隻」。甚至為了吸引更多客人購買零食餵貓，故意扣起貓糧「一個大罐頭二十幾隻貓食」。

事件在網絡上瘋傳，部份曾經光顧該Cafe的網民亦表示現場人手不足，店員沒辦法顧及貓隻安全，部份網民留言指：「開動物Cafe係為錢，從來唔係愛護動物同有咩教育意義」、「其實正常貓cafe都唔應該招呼小朋友」，也有網民對小朋友的行為感到極為憤怒，「有機會會導致隻貓脊椎受傷、神經受損而失禁」、「咁樣抆貓尾都唔阻止」、「好似仲係咁好用力摙佢條尾？」、「嘩頂！勁想大巴大巴煎死個𡃁仔！痴線！免費幫佢阿媽教仔」、「生仔要考牌」。