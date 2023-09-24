Moving超異能族｜盤點5大最有趣漫改韓劇　其中一套被讚超越原著

大家都知道韓劇的種類相當多元，加上近期戲劇圈吹起「漫改」風潮，不少製作方都跟上這波熱潮，逐步地將熱門的漫畫以影視化的方式呈現，多樣化題材一再刷新大家對戲劇的認知外，也為演藝界打開全新天地！



而想刷新觀眾視野的同時，又能得到好評的漫改戲劇可以說是少之又少，所以今天小編就特意整理出了五部在韓網上被評為「最有趣」漫改韓劇，趕緊跟著小編來看看有那些上榜吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《Moving超異能族》

擁有黃金陣容的《Moving超異能族》，由柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範等人主演，故事改編自韓國漫畫家姜草創作的同名網路漫畫，由《屍戰朝鮮2》、《超級市長》的導演朴仁濟執導，講述從小就能飄浮空中的金奉皙（李正河 飾）為了不讓人發現自己的特殊能力，總是背著沉重的書包去上學。某天，他認識了轉學生張喜秀（高允貞 飾），兩人在互相交換祕密後，很快變成了好朋友，但他們也日漸發覺自己就讀的高中有些不尋常。學校裡，似乎有很多學生隱藏了自己的超能力，而他們的父母好像也有什麼不可告人的祕密。

《Moving超異能族》可以說是近期話題度相當高的戲劇，不僅擁有新穎的題材，演出陣容更是一絕，不僅請到了多位演藝圈大前輩外，就連出演的新生代演員都話題度滿滿，也因是韓國第一部以英雄題材最為故事背景的戲劇，因此剛開始就受到了不少的關注，雖有出現過不少兩極的評論，但開播後隨著劇情的推演卻是好評如潮，劇中不但沒有過度的強加角色英雄光環，反而是將他們平凡的面貌刻劃細膩，貼合現實生活的故事情節相當引人共鳴外，劇情更結合了友情、人性、成長等元素，相當引人入勝，雖前幾集的步調稍顯緩慢，但越往後劇情越讓人難以自拔，保證會讓你一集接著一集追得欲罷不能！

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《社內相親》

由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅所主演的《社內相親》，故事改編自 Haehwa 創作並由 Yeondam 出版的同名網路小說，及由 Perilla 編劇、 NARAK 繪製的同名網路漫畫，由《奇怪的搭檔》、《油膩的Melo》的朴繕虎導演與《沒禮貌的英愛小姐17》的韓雪熺、洪保熙編劇合作打造，故事講述 gofood 公司冷凍食品開發一部的資深研究員申夏莉（金世正 飾），在好友陳映書（薛仁雅 飾）的拜託下幫忙頂替前去相親，卻沒想到相親的對象是公司的新任社長姜泰武（安孝燮 飾），為了不讓泰武發現自己是假扮的陳映書，只好展開雙重身份的生活後，所展開的浪漫愛情喜劇故事。

該劇其實被不少網友網友評為「改編超越原著」的漫改劇，雖一開始因為各種老梗套路而受到批評，但其實暗藏了不少令人驚喜的轉折點，追起來並不會覺得完全了無新意，加上輕鬆搞笑的戲劇情節讓人追起來相當舒心，整部戲劇的步調既甜蜜又鮮活讓看了心情愉悅外，不論是主副 CP 的愛情線都很甜很好嗑，演員們自然生動的演技，更是令人邊看邊心動，俊男美女的高顏值組合讓人看得賞心悅目，如果你也是喜歡霸總甜寵劇得朋友，這部就趕緊收到清單內，保證追了絕對不後悔！

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《金秘書為何那樣》

由朴敘俊、朴敏英、李泰煥主演的《金秘書為何那樣》，改編自 2013 年同名人氣網路漫畫講述極度自戀的富二代李英俊（朴敍俊 飾），頭腦、身材、外貌、財富樣樣不缺，而為他打理一切公司和私人事務的是跟隨他九年的秘書金美笑（朴敏英 飾），某天突然提初辭職，在得知她是因為想結婚而離職時，希望金秘書能繼續工作的他，提出了結婚的請求，同時也意識到自己似乎對金秘書動心，而展開強烈的追求之路。

「雙朴CP」絕對是一對令人難忘的螢幕情侶！雖是老套的「霸總愛上小秘書」的劇情設定，但兩位在劇中自然又充滿化學反應的 CP 氛圍，真的是令人一追上頭，每一幕戀愛橋段都甜度超標，創造出了許多名場面外，俊男美女的組合更是令人看了賞心悅目，而兩人除了超強的 CP 感引人入勝外，故事也算貼合現實，不像古早版霸總戲劇只會拿錢砸人，劇中的男主反而是一步步地去了解對方，循序漸進的擄獲「金秘書」的心，每次看兩人放閃甜戀愛，心中都會不自覺的跟著甜蜜起來，真的好羨慕！

《柔美的細胞小將》

《柔美的細胞小將》一共分為兩季，改編自李東建的同名漫畫，第一季由金高銀、安普賢主演，第二季則由朴珍榮擔當男主，是一部相當特別、療癒愛情戲劇，故事以「柔美」頭腦中的細胞為視角，並以「細胞村」來表達主角們內心糾結的想法與情緒，以及細胞間的日常對話，來呈現出 30 代平凡職場人的人生故事，並採用真人+3D動畫形式來呈現故事。

《柔美的細胞小將》是一部相當火紅的漫畫，因此當宣布影視化後就掀起了不少討論，加上主演們的魅力加持，瞬間就令戲劇的備受關注，而開播後新穎的呈現方式、療癒的戀愛情節無一不受粉絲喜愛，加上柔美腦袋中各有個各性的細胞們，不僅為戲劇增添了不少笑料，也讓觀眾一下子就能投入到劇情當中，跟著柔美的心情起伏外，寫實的愛情故事、內心對於感情掙扎的真實情感都相當引人共鳴，戳中了不少觀眾們的內心，因此有不少觀眾都紛紛期待第三季的到來，而製作方也沒將這方面說死，提到「由於第二季才剛結束，兩季花了非常長時間製作，因此劇組目前需要休息，第三季將在休息過後展開討論。」，令人期待後續消息外，也希望能看柔美幸福出嫁的模樣！

《未生》

《未生》是 tvN 開台8周年特別企劃！故事改編自尹胎鎬的同名網路漫畫，以職場新人的視角描繪職場人們的面貌，故事講述張克萊（任時完 飾）自小沉醉圍棋世界，夢想成為職業圍棋選手，少年時因為父親病重過世，家庭遭逢變故。26 歲的他憑藉關係空降進入某綜合貿易公司的營業三組當一名實習生，不會影印、連接電話這種小事也要求助同是實習生的安英怡（姜素拉 飾），就連直屬上司吳相植（李聖旻 飾）也無法接受他。但克萊用自己獨有的棋局在職場上走出自己的路。

有著「工薪階層教科書」之稱的《未生》，雖在韓國剛開播時沒有受到過多關注，但隨著故事的推進，卻越來越多人深陷其中，收視率、討論聲量更是逐步上升，劇中不僅如實描寫出不同職位的角色們，身處職場中所面臨的種種遭遇、情感轉變及自我成長外，貼近生活的寫實感、社會化寫實的場景，都讓觀眾在追劇過程中彷彿是看見了自己的人生寫照，雖是一部職場戲劇沒有任何愛情元素，但卻細膩的值得一再細品，也相當推薦給剛出社會的新鮮人，這部絕對是對新人最好的職前教育！

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