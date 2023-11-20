日網票選「2023第三季最愛韓劇」TOP 5《Moving超異能族》僅排第5

2023 上半年可說有不少強檔韓劇接連登場，從年初的《黑暗榮耀》、《模範計程車2》、《末日騎士》等，到下半年的《Moving超異能族》、《盜賊之歌》、《歡迎來到王之國》等，都是相當有熱度、討論度的熱門戲劇。



而最近就有日本網站進行 2023 年第三季「最喜愛韓劇」的票選，其中《絕世網紅》拿下第十、《D.P逃兵追緝令2》、《今生也請多指教》則並列於第七位，好奇還有哪些熱門戲劇榜上有名，就趕緊看下去吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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TOP5:《Moving超異能族》

陣容一出就掀起熱烈討論的《Moving超異能族》，集結柳承龍、趙寅成、韓孝周、李正河、高允貞等超強卡司共同主演，故事改編自韓國漫畫家姜草創作的同名網路漫畫，由《屍戰朝鮮2》、《超級市長》的導演朴仁濟執導，故事講述一群身懷超能力的異能者們，因為各自的理由而隱身於韓國各地，而他們的下一代也都遺傳了超能力，為了安穩度日他們必須掩蓋異能，但隨著越來越多的死亡案件出現，也代表著危險正步步逼近，異能者們也決定攜手挺身戰鬥。

該劇雖以「超能力」為題材但卻顛覆以往的「英雄主義」，反而以小人物平凡的日常加以敘述，讓觀眾產生共鳴的同時，也被戲劇中精采的 CG 特效所折服，而動人的平民英雄故事，不僅貼近現代人的日常，同時也令觀眾從角色中找到慰藉，如:趙寅成、韓孝周這對虐戀 CP 的動人情史、柳承龍因不傷不敗的異能參加黑社會卻屢遭背叛，以及孩子們在學校中努力隱藏自己不同的自卑感，貼近生活化的劇情，令觀眾不自覺與角色共情外，也讓大家越追越入迷，成了今年不論口碑、討論度都相當高的戲劇之一！

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TOP4:《戀愛不可抗力》

金路雲、曹寶兒所主演的《戀愛不可抗力》，由《百日的郎君》的盧智雪編劇執筆，及《第六感之吻》的南基勳導演執導，故事講述受到數百年詛咒的律師「張信裕」與一位綠地科的 9 級公務員「李洪朝」因意外產生交集，沒想到對方竟是讓他重獲自由的關鍵，並意外譜出奇幻戀曲。

入選為今年「最愛韓劇 CP」其中一對的金路雲、曹寶兒，兩人在劇中的 CP 感真的很強烈，不僅兩人都屬於高言值系的帥哥美女，站再一起還有體型、身高差的差距，這想讓人不開追都很困難，雖該劇在韓國的電視台的收視不算太高，但卻在 OTT 平堂上開出了相當亮眼的成績，劇情以相當吸引10代、20代的年輕族群，因此在網路上也有不少的討論聲量，雖劇情與前世今生相關也相信有不少人劇情設定被勸退，但越往後追你會發現故事似乎沒有想像中簡單，光是在角色關係的建立上就相當引人入勝外，也不像普通的愛情戲劇提倡「犧牲自己、成全對方」的角色，反而是更相信「命中註定的愛情」雖乍看之下有點不切實際，但老套的公式，卻永遠值得細品！

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TOP3:《阿斯達年代記2：阿拉姆恩之劍》

由李準基、申世景、張東健、金玉彬等人主演的《阿斯達年代記2：阿拉姆恩之劍》，由首季編劇金榮昡和朴尚淵共同執筆，並找來導演金元錫執導，而該劇為 2019 年播出的《阿斯達年代記》續集，這系列講述在假想之地「阿斯達」生活的人們，彼此鬥爭與團結的故事，第二季的內容則聚焦於妥坤（張東健 飾）在佔據王位 8 年後，統一 30 個亞高氏族的銀殲再度率軍襲來。擅長權謀的王后太遏何、嚮往和平的大祭司坦雅置身其中，這場大戰一觸即發，也讓她們與這片土地迎向無法預知的全新命運。

《阿斯達年代記2》因是季播劇，除了很難吸引到沒追第一季的觀眾外，加上距離第一季播畢已過段時間，因此上線後並沒有很快就得到觀眾們的回響，而阿斯達年代記整體的劇情更擁有龐大的世界觀，確實一時之間很難直接搞懂人物關係、稱謂，但第二季上線後內容卻讓不少死忠劇粉稱讚，甚至好評超越第一季普遍網友認為第二季劇情更為緊湊、引人入勝，不斷反轉的劇情可看性十足外，精良的製作效果、演員們深刻刻劃的角色個性，都掀起不少的好評、討論龐大而複雜的世界觀與故事情節，更是讓觀眾感嘆編劇、製作團隊的用心，如果是喜歡像美劇《冰與火之歌》史詩般的製作方式，這部各位不妨可以看看唷！

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TOP2:《較量人生》

由李沇熹、洪宗玄、文素利、鄭允浩等人主演的《較量人生》，由《20世紀少男少女》、《前輩，那支口紅不要塗》的導演李東尹執導，《Hyena：富豪辯護人》的編劇金露麗執筆。劇情講述雖然沒有可以炫耀的資歷，但充滿熱情的代理公司職員朴允昭，在好友柳才旻工作的大企業宣傳室就職後，遇到自己的榜樣具伊貞並獲得成長的故事。

該劇雖討論度不高，卻是今年的冷門好評韓劇，雖劇情是偏小眾的職場題材，卻真切地體現出韓國職場環境，劇中更參雜著不少上班族會遇上的窘境，如：下了班還收到客戶訊息、進入上流社會必須遵守的職場淺規則等，不少內容都相當寫實、貼切引起不少觀眾們的共鳴，劇裡更結合了浪漫、搞笑的元素，讓人追劇起來不會覺得煩悶外，更有不少引人深思的金句參雜其中，雖看似淡淡的敘事，但卻能從劇中感受到真實的職場氛圍，更得到了「今年最療癒職場劇」的美稱！

TOP1:《歡迎來到王之國》

眾所期待的第一名！由《有可能知道的人》、《妳的倒影》的導演林賢旭執導，《海賊：鬼怪的旗幟》、《殭屍校園》的編劇千成日開創，新人編劇崔綸執筆的《歡迎來到王之國》，找來兩位演技豆李俊昊、林潤娥領銜主演，講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的職員天嗣朗（林潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。

該劇是典型的霸總甜寵劇，雖整體劇情故事稍顯老套，但全不引響該劇甜度！加上俊昊、潤娥這對高顏值的 CP 主演簡直讓人一追上頭根本停不下來，兩人之間的超強電流與輕鬆、解壓的劇情，讓整部戲劇笑點十足追起來沒有壓力外，更有不少唯美的吻戲、灑糖場面，簡直是讓觀眾越追越淪陷，兩人也因電流太強屢傳緋聞，雖雙方均否認謠言令不少 CP 粉略感可惜，但也可見大家追劇追得多入迷，而超高甜的內容不僅在韓國創下 14.534 % 的高收視外，更是繼《黑暗榮耀》後，第五部霸榜 Netflix 綜合劇集全球總冠軍的韓劇，人氣勢不可擋，深受各國粉絲喜愛！

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