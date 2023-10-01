假面女郎｜盤點10部19禁漫改韓劇：殭屍校園、便利店新星、連瞳…

撰文：Niusnews妞新聞
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說到近期熱度最高的韓劇，除了Disney+《Moving超異能族》之外，相信最出乎劇迷們預料之外的應該就是漫改韓劇《假面女郎》了！該劇以容貌焦慮作為主題，以及「三人飾一角」的新奇設定成功闖出口碑，甚至登上Netflix多國的排行榜冠軍！

《假面女郎》更有多個令人不敢直視的限制級場景，如約會性侵、暴力、血腥殺人等，下列推薦10部同樣膾炙人口的「19禁漫改韓劇」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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19禁漫改韓劇推薦1.《假面女郎》

《假面女郎》改編自韓國漫畫家Memi、HeeSe創作的同名網漫，由高賢廷、林珍娜、李寒星、安宰弘、廉惠蘭主演，劇情講述上班族金貌美，雖然容貌平庸，卻擁有傲人的身材，每晚會戴上面具變身性感舞蹈直播主，沒想到這個行為卻給他招惹一連串的麻煩。該劇涉及了整容、性侵、暴力、殺人等重口味劇情元素，節奏快、反轉強、懸疑高，上線沒多久就獲得超高討論度。

19禁漫改韓劇推薦2.《殭屍校園》

2022年驚悚劇集《殭屍校園》，改編自朱東根創作連載於Webtoon的網絡漫畫《極度恐慌》，由朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、羅門、劉仁秀、李瑜美等人主演，劇情是由一群孝山高中二年五班學生作為開展，講述喪屍病毒在校園擴散，而他們必須設法逃離此處。該劇除了血腥喪屍是一大亮點之外，也融合校園霸凌，以及末日之下的親情、友情、師生情誼與愛情元素。

19禁漫改韓劇推薦3.《第六感之吻》

2022年奇幻愛情韓劇《第六感之吻》，改編自連載於Naver Series的同名網路小說，由尹啟相、徐智慧、金知碩領銜主演，劇情講述企劃組的王牌洪藝述（徐智慧 飾）不只是一名工作狂，還擁有他人不知的「預知」超能力，只要嘴唇碰到對方身體就能看到未來，沒想到這一碰卻讓她看見與上司車敏豪（尹啟相 飾）19禁發展。該劇不只有多場甜慾親吻戲，還有大尺度的床戲哦！

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19禁漫改韓劇推薦4.《異感追擊：連瞳》

2022年《異感追擊：連瞳》改編自同名網路漫畫《Connect》，由丁海寅、高庚杓、金慧峻、金雷夏主演，講述有一名為「Connect」的新物種人類，不僅是不死之身，只要把他的器官移植到別人身上，就能與他人共享感官，而劇情正是從他的右眼被移植到連環殺手作為開展。該劇不只有床戲，還有挖眼球、肢解身體等血腥元素，直接挑戰19禁最狠戰慄尺度！

19禁漫改韓劇推薦5.《地獄公使》

2021年黑暗驚悚韓劇《地獄公使》，改編自延尚昊與崔圭石的網漫畫作品《地獄》，第一季是由劉亞仁、金賢珠、朴正民、元真兒、梁益準等人主演，劇情講述世界各地開始出現超自然現象，來自地獄的龐大怪物肆虐人間，對人類施行殘忍又血腥的判罪，劇中有很多視覺衝擊的畫面，暴力又血腥。

19禁漫改韓劇推薦6.《無法抗拒的他》

2021年《無法抗拒的他》，改編自同名網路漫畫，由宋江、韓韶禧領銜主演，劇情圍繞在雕塑系的學生身上，講述只想搞曖昧卻不想確認關係的「渣男」朴宰彥（宋江 飾），與因為前任出軌而對戀愛有陰影的劉娜比（韓韶禧 飾），兩人雖然個性迥異、情感各自矛盾，卻又互相吸引。該劇雖然被列為19禁，但裡頭的床戲可是很唯美的，不能錯過啊！

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19禁漫改韓劇推薦7.《便利店新星》

2020年《便利店新星》改編自同名網路漫畫，由池昌旭、金裕貞領銜主演，故事背景設定在「便利商店」，講述打工少女丁新星（金裕貞 飾）與店長崔大賢（池昌旭 飾）的戀愛史。該劇因為是改編自19禁漫畫，雖然刪減不少原著的「成人」元素，但仍有眾多的親吻戲、未成年吸菸等畫面。

19禁漫改韓劇推薦8.《Sweet Home》

2020年《Sweet Home》改編自金坎比和黃英璨共同創作的網漫，由宋江、李陣郁、李施昤、李到晛等人主演，劇情圍繞在一棟公寓「綠之家」，由1410號房住客車賢秀（宋江 飾）作為視角，講述原本欲輕生的他，在公寓遭遇怪物危機後，攜手鄰居住戶一起抵抗這些神秘物種，並發現自己可能是特殊感染者。該劇暴力又恐怖，裡面更有許多駭人的怪物，相信劇迷們也跟爆米花小姐一樣很期待第2季的到來！

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19禁漫改韓劇推薦9.《他人即地獄》

2019年《他人即地獄》改編自金容基同名網路漫畫，由任時完、李棟旭領銜主演，劇情圍繞在「考試院」裡，講述尹鍾宇（任時完 飾）入住這個陌生地方後，發現此處的房客都有異常。這部劇不只有許多暴力、血腥和限制級的變態場景，最為有名的就是最後一集，任時完人格大崩解，直接在考試院大開殺戒，割脖、劈頭、噴血，各種殘暴畫面讓人毛骨悚然。

19禁漫改韓劇推薦10.《殺人者o難堪》

尚未開播的《殺人者o難堪》改編自CCOMABE作家創作的同名網漫，由崔宇植、孫錫久、李熙俊領銜主演，劇情講述一名平凡大學生李唐（崔宇植 飾），在一次意外殺人後，發現自己原來有「鑑別惡人」的能力，殺死的都是那些犯有惡行的壞人，於是也催化了他走上連環殺人魔之路。該劇結合了犯罪、謀殺等驚悚元素，預計會有血腥場面。

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