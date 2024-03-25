搭經濟艙飛機椅背拉後被斥自私　網民提出2大奇招拆解：狂去廁所

大家乘坐飛機時，有試過把座位的椅背拉後稍為靠後，又或者遇過前面座位的乘客把椅背拉後嗎？最近有網民把這個情況拍下，並放到社交平台討論，結果引起網民熱烈討論，雙方各執一詞！



有網民在facebook群組「發現泰國自助旅遊泰Easy」發佈了一張在飛機上拍攝到的照片，照片中前座把椅背拉後，而網民則在帖文寫上：「最白眼這種乘客，經濟艙空間已經夠小了，還要將椅背往後放。」結果這番言論導致網民分成正反兩派。

支持椅背可以拉後的網民，主要認為椅背拉後是正常的權利，坐經濟艙就要接受空間會狹窄，如果不能接受別人把椅背拉後，應該要乘搭商務艙，「張櫈整到可以挨後，即係正常操作」、「椅背本來設計就係可以拉後，你覺得位置細可以加錢搭商務艙」、「搭飛機靠後就一定，無論去邊都係咁，靠後呢樣野張機票包埋」、「辛苦自己90度坐正幾粒鐘，然後係無然後，得自己辛苦，人又攰腰又痛，亦唔會有人多謝你」

支持椅背不應該拉後的網民，主要認為椅背拉後會導致後面乘客的空間變得狹窄，基於公德心、同理心、良心等等，不應該把椅背拉後，即使拉後都盡量不要拉到最低，如果想要更寬敞的空間，應該升級到商務或頭等艙，「公道講，架機set得可以挨後，咁佢冇做錯，純粹有冇公德心嘅問題姐」、「做人嘅野，最緊要對得住天地良心，冇話講明準唔準，明知後面條友會唔舒服，你過到自己良心嘅，咪挨後囉」、「其實想坐得舒服啲，咪Upgrade Class囉，使乜嘈姐，長期飛嘅都business㗎啦」，也網民提出兩大奇招應對：「無講明唔可以踢前面張椅背」、「邊度講明機上唔可以頂凳同瘋狂去廁所」

除了椅背挨後惹人討厭，網民之前也有列舉6大討厭行為！包括爭扶手、抖腳、除鞋赤腳、霸佔行李架、不戴耳機聽歌睇片、百厭小朋友！

【1】爭扶手

中間位的乘客，活動空間往往較窗口位及走廊位乘客細，故扶手對於中間座位的乘客猶關重要，皆因坐落兩旁的乘客，都會各自擁有一邊扶手，可是坐中間的乘客只要遇上一位霸道乘客，便會只剩一邊扶手可依靠，逼上加逼，可以的話，就盡量體諒坐中間的乘客吧。

【2】抖腳

相信不少乘客也曾經感受過後座乘客瘋狂抖腳的痛苦，撇除觀感問題，只要雙腳沒有碰到前座乘客，瘋狂抖腳其實並沒有問題。

【3】除鞋赤腳

在密封的機艙環境赤腳，腳臭味也會隨之散播在空氣之中，相當恐怖。最離譜的是，有乘客更會將雙腳放在前座扶手上，甚至將毛氈墊在雙腳下，真正恐佈又嘔心。

【4】霸佔行李架

回程航班打開頭頂行李架，發現手信塞滿行李架，無法把行李放上去！

【5】不戴耳機

不戴耳機睇片聽歌，相信這在任何情況，特別是公共地方，都足以一秒激嬲全人類！在機艙睇片不戴耳機一來製造噪音，二來令身邊乘客不能好好休息！

【6】百厭兒童

部分小朋友會因為氣壓問題，或不適應飛機升降而鬧脾氣，乘客當然要體諒小朋友及父母的處境。可是撇除此因素，在航班上，有部分家長往往會選擇打機或睇書，而未有好好看守兒童，導致小朋友在座位跳來跳去，有的更會在走廊跑來跑去！