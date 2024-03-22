屯門娜娜轉場去元朗表演　HAPPY伯再踢腿+新舞姿？網民：可以出道

過去曾在屯門公園賣唱獻技而「成名」，有屯門娜娜之稱的董幸兒有不少粉絲，當中最出名一定是以踢腳伴舞的Happy伯，2022年娜娜參加《中年好聲音》，Happy伯都有現身撐場更在鏡頭前封了一百元利是，而近日有網民拍攝到娜娜轉戰元朗表演，Happy伯也緊隨伴舞，更疑似有新舞姿流出，惹起不少網民熱議。



娜娜前年參加《中年好聲音》在首圈即被foul出局，及後娜娜跟男友「迪康」結婚，更不時在IG放閃，又曾在中環蘭桂坊演出。告別大西北多年，屯門娜娜近日再到該區賣藝，不過今次場地由屯門轉至元朗。

有網民將屯門娜娜在元朗表演片段放上FB社交平台後瘋傳。從片段中所見，娜娜當日穿上白色單肩薄衣＋圖案短裙＋超厚底白色長靴，在被街坊稱為「凹地」的公園演唱多首懷舊名曲《漫步人生路》、《煞科》、《小蘋果》等，而鐵粉Happy伯也有到場伴舞，惹來不少街坊圍觀。Happy伯除了表演其招牌踢腿動作，起身後更隨著拍子前後踏步疑似想跳「慢四」，明顯相當陶醉替偶像助興，期間還有另一位紅衫阿伯加入表演伴舞，但舞姿比不上Happy伯吸引。

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不少網民見屯門娜娜和Happy伯再次合體現身大西北都表覝興奮，更詫異Happy伯是否由粉絲變為表演者，「happy 伯係咪加入咗團隊一齊搵食?」、「課金課到變咗集團主腦？」、「做咩啫，啲後生busking 就得, Happy 伯就唔得」、「￼只有佢先駕馭到呢招」、「事隔咁多年，佢都仲做到呢個動作都算係咁」、「香港日夜都繽紛」、「 精神呀happy伯」。