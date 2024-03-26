反駁隊大嬸舌戰巴士阿伯！疑餸菜放腳掀罵戰　網民激讚:烈火奶奶

搭車不時都會遇上乘客有碰撞起爭執。近日，網上流傳一段「巴士阿伯大戰反駁隊大嬸」的影片。片中二人因大嬸手抽多袋餸菜放在腳下，疑是碰撞到隔離位的阿伯。阿伯不滿批評大嬸，要求她將餸菜放在車廂通道。怎料阿嬸戰鬥力十足，據理力爭，獲網民大讚「有料到」、「轉數快」。



FB截圖

近日，有網民在Facebook社團「香港江湖日報之ONX限定 2.0」發佈一段巴士阿伯大戰反駁隊大嬸的影片，片段在網上瘋傳。片中可見，坐在巴士車廂關愛座的1位大嬸和1位阿伯，因為大嬸將多袋餸菜放在腳下，疑是碰撞到隔離位的阿伯。阿伯不滿批評大嬸，要求她將餸菜放在車廂通道，二人就開始爭執。

二人坐在巴士的關愛座，坐在較入的阿伯要求大嬸將餸菜放在車廂通道，坐在較外的阿嬸就大聲向阿伯強調：「呢條路嚟㗎，用吓你個腦啦！」但阿伯仍不滿大嬸放在腳下的餸菜，阿嬸就表示：「我有冇問你有冇揼親你隻腳先？我有冇關心你先！」阿伯反問：「即係揼到先算啊？」阿嬸就大喝：「有咪開張單比我咯，同你去急症室咯，有乜咁大不了啫！」阿伯被嚇窒：「大吉利是啊！」

其後火勢繼續升溫，阿伯：「（我啲嘢）有冇揼到你啊？」阿嬸一連串還擊：「你夠薑可以揼到我咩？你得咩？你夠力咩？你收皮啦阿伯！」她表示自己事先已經向阿伯表示關心，確保自己的餸菜沒有妨礙到阿伯。其後，阿伯就執著大嬸一個小動作跣手而罵她：「專登㗎你！」阿嬸清晰還擊：「專登就揼X咗你啦！洗問你啊？」

阿伯依然不放棄大罵「痴線」，阿嬸就火力全開：「我夠你痴線？叫我擺中間喎，用吓腦啦你幾廿歲人！擺中間阻住人行路啊」阿伯不忿大喝：「有人行咩嗰度！」阿嬸手指向車廂通道強調：「呢條咩路嚟㗎？」阿伯則手指向自己的位置：「有人坐啊嘛呢度」阿嬸據理力爭：「我有冇揼親你隻腳先？你自己冇X用就冇X用啦！收皮啊你阿伯！我唔關心你就唔會問你有冇揼親腳啦！早啲上天啦你！夠鐘啊你！」

阿嬸表示自己第一句開聲就關心阿伯，自己的餸菜有沒有碰到他，但阿伯的態度令二人火勢升溫，阿嬸反罵：「你乜態度！乜X嘢意思啫！仲要縮手縮腳！」阿伯口窒窒：「比人揼仲唔縮手縮腳啊？」阿嬸重申自己一開始就關心有冇揼親阿伯隻腳，「冇揼親我洗乜對唔住啊！我有冇揼親你先？冇啊嘛！」二人繼續持相反觀點，直至影片完結二人的怒氣仍未平息。

影片就引起網民熱議，網民留言大讚阿婆轉數快：「阿叔註定輸，唔夠肥姐轉數快」、「坐得上批鬥座，就應該有咁嘅功力」、「阿婆冇錯喎，啲嘢唔放行人路係啱㗎喎」、「嗌交遇到這阿姐輸九成！」、「烈火奶奶有料到，串到阿伯冇嘢講」、「阿婆幾X好攻擊力喎」。