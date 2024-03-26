奈良鹿暴瘦甩毛！數量氾濫兼缺糧　日本考慮撲殺鹿隻　網民轟自私

到日本旅行時去奈良餵鹿是最受歡迎的行程之一，因此早前爆出保育團體虐待鹿隻的報導就引起廣大關注。日前再有消息指，因為鹿隻數量氾濫，未來或將改變政策不再終生圈養，而是直接驅除鹿隻！



（朝日新聞）

日本朝日新聞報導指，3月25日奈良縣決定考慮擴大奈良鹿的可驅除範圍。為了防止農作物受損，被活捉的鹿隻以往會被關在奈良公園的圍欄內終生飼育。但因飼養條件不佳，圍欄內過度擁擠、鹿隻變得虛弱，縣方將重新探討終生飼育做法。

奈良鹿自古以來作為春日大社的「神鹿」受到保護，1957年起被指定為國家天然紀念物。奈良縣提倡與鹿共存，將春日大社所在的奈良公園周邊地區指定為「保護區」。同時為防止農作物受損，將離公園一定範圍內設為「管理區」，而該區則設每年可驅除180只鹿的上限。「保護區」和「管理區」之間的「緩衝區」中的鹿隻則會被活捉。

日前縣政府就「緩衝區」鹿隻氾濫召開委員會會議。委員長村上興正提出驅除政策，當中包括撲殺鹿隻。委員會成員同意今年內會決定相關細節，並計畫明天春天推行。

迄今為止，在緩衝區中活捉的鹿都被安置在奈良公園的「特殊圍欄」中，並由「奈良鹿保護協會」照顧牠們直至死亡；目前飼養中的數量約有270隻。奈良鹿保護協會的一名獸醫去年爆料指，「特殊圍欄」中的鹿隻並沒有得到足夠的照顧和糧食，身體越來越衰弱。經官方調查後發現飼養環境過度擁擠，有關部門的確飼育不當，以致一年內有65隻奈良鹿死亡。 雖然他們正致力改善飼養方法，但為了從根本減少圈養數量，奈良縣的山下真知事就講到「我們別無選擇，只能擴大驅除範圍」。

（YouTube截圖）

有網民認同縣方決定，認為未來若鹿隻數量繼續上升只會成為「害獸」，在數量穩定為止，擴大驅除範圍的做法恐怕是無可避免。不過亦有網民指出奈良鹿在旅遊業中發揮重要作用，又被視為「神鹿」，但只因為爆出飼育問題，人類就要將牠們驅除，實在非常自私，認為應該有更好的解決方法，例如於保護區內設置數個餵食點，以減少進入管理區的鹿隻數量。