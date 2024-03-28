抖音女拍片公審香港便利店職員唔找錢　網民鬧爆：是你有問題

最近有網民在抖音上載一段影片，直指香港便利店職員「不主動找款」，結果引起網民連聲斥責，最後更把影片下架，到底發生什麼事呢？《開罐Opener》帶大家還原當時的情況。



便利店職員收$1000、增值$500，但不主動找錢？（抖音影片截圖）

該網民在抖音上載了一條影片，以一種懷疑的口吻指出「為甚麼店員不主動找款呢」，更以「隔壁阿叔也是主動說出來」，還請大家「仔細看別眨眼」。

當時她拿著$1000紙幣，遞給便利店職員，要求「增值$500」。職員回應：「$500吓嘛，收你$1000。」幫她增值八達通，不過在準備找續之際，職員發現收銀機內紙幣不足，於是跟她說：「唔好意思呀，等等，唱個錢先」，然後旁邊收銀機取出紙幣找換。

抖音女見職員久久未有找續，就跟她說：「我畀你$1000㗎」職員聞聲亦回應：「我知呀，我唱錢呀，同你講咗，話等等」最後把$500找給她。

由於抖音女等待期間，旁邊一位男士曾跟另一位職員提出，信號不良無法增值，要求取回$500，於是職員把放一直在收銀桌上的$500歸還給他，所以她就以「隔壁阿叔也是主動說出來」指控職員不找錢。

看來是抖音女誤會職員收錢後沒有找續，要她開口要求，才把$500歸還。影片發布到抖音後，有不少網民留言指：「建議攞一千驗下耳仔」、「趁人多想呃上呃咋，騙徒手法層出不窮呀」、「真係唔知你想表達咩意思」、「店員無問題，根本就係你自己問題」。有一位說話比較中肯的網民就指出：「在這裏生活了幾十年，我可以很肯定的告訴你，沒有人會故意少找你錢或者不找，這個是從小到大的教育和文化，誠實，互相尊重和同理心是核心價值」更提醒她，「不要在這裏亂帶節奏，下回要等前面的顧客搞定才輪到你。」

雖然事主及後將影片下架，不過有網民已經把影片儲存，並轉載上社交媒體上繼續討論，也有網民指「點解畀錢前已開始錄影」，懷疑她是為了刷流量才上載影片。