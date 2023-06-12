內地抖音女遊港後狂數6大地雷位！狠評：再也不去、街道破人很土

旅遊不同的目的地都會有不同的感受，有些地方總會讓你想一再回味重臨，有些則是覺得去一次便足夠，對於不同人也有不同的體會。而對於香港這個城方也一樣，有人喜歡香港的獨特中西融合魅力，也有人覺得香港不如內地城市。近日一名內地女子在遊港過後，在抖音上分享自己對香港的6大「體會」，直指「香港再也不去」，影片後來在網絡上爆紅！



Unsplash@ryanmc

內地女子（@卡戴平平珊）數日前在抖音上分享一段影片，標題為「香港你很好！但是我們不適合！再也不去」，片中開首第一句她便直指「香港再也不去」，再分享了自己最近在香港旅遊的一些感受，分別是從衣、食、住、行、購物五大方面分析出6大地雷位。

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第1大雷點：天氣極熱

她指自己是5月底的時候來香港，而當時的天氣「非常非常的熱，巨熱無比給我熱懞了」。

第2大雷點：香港街道殘破

內地女認為香港「整個街道特別的破，又窄又破又擠」，直言香港現時情況「比內地發展停滯太多了，就是你20年前去什麼樣，你現在去還是什麼樣」，相等於發展停滯20年，坦言「總體感覺下來沒有什麼覺得香港比我們內地發展更好的，就真的是沒有」。

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第3大雷點：好多外國人

她表示香港的街道除了殘破之外，街道上還充滿著各種各樣的外國人，直指「外國人特別多，亂七八糟，我覺得待別像一個巨大的唐人街」。

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抖音截圖

第4大雷點：穿著很土

在衣著穿搭方面，她認為港人的穿著都是以舒服為主，比如「很素那種印花，歐美會喜歡那種那種那種印花的感覺，就是像H&M的印花，或者GAP吧，反正有一點土吧，反正大部份就是要不就是純商務的，要不就那種穿得特別素的，要不就穿得很國外，就是不太好看沒有什麼打扮的」。她也拿自己當例子，稱香港沒有「特別像我們這種，就是這種辣妹什麼的就很少很少」。

第5大雷點：餐廳選擇不多

香港的餐廳或食物方面，她表示「香港真的沒什麼吃的，基本上都是那種冰室，就是他們的快餐店，就是普通的蓋飯、蓋澆飯、河粉米線，什麼出前一丁的那種方便面」，至於味道方面尚算不錯。但是說到她喜歡的菜系例如川菜、韓國料理的，「其他的就要至少人均要最少要400-500起」，令她大禁直罵「憑什麼那麼貴啊？我是不可能花這個錢吃的」。稱當自己回到北京後第一頓吃的「瀟湘閣」，兩個人點四個菜才花了160，比起香港便宜得多。

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第6大雷點：購物不如內地

香港以往作為「購物天堂」，不少內地旅客來港時都會特意購買奢侈品，不過她就認為其實香港購物其實沒有想像中的算。她稱「奢侈品碰上打折還可以買一買啊，還比較OK，但是整體的話我們去的那幾天匯率一直都不太行」，然後因為香港服飾風格偏日系，所以自己未有購買。而化妝品護膚品「那些路邊的無論是萬寧還是莎莎的，跟網上的價格都差不多」，因此更沒有必要買。還提到自己來港5天感到「真的是浪費時間」，甚至剛到埗第一天就想回北京，稱來2天就足夠了。

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不過對於她對香港的旅遊事後感，有中港網民看影片後卻覺得內容不太客觀，表示「穿著方面整個廣東都穿的很樸實無華，舒適為主。歐洲人也穿的很舒適」、「你為什麼要跑到香港吃川菜？」、「人家思想發達，經濟發達，薪資發達，你不會以為高樓大廈就是好吧？」、「和香港比起來，北京才是美食荒漠吧」、「你消費的太低端了！香港高端的才是香港」、「聽的讓人有點無語，還吐槽別人穿著，人家追求舒服就說土，我看著你也不辣啊」、「人家穿著簡單舒適很有氣質好嗎，說的都太片面了」、「去了20多次香港，那是我去不夠的地方，以前去購物，吃吃喝喝，現在香港購物真的不便宜，但是你說買化妝品不便宜，萬寧sasa？會不會是你去錯地方了？我一直住銅鑼灣，sogo的化妝品很便宜，還會有活動，連卡佛的化妝品也會便宜啊，為啥要去sasa卓越這些地方買？」。不過也有人認為樓主的影片內容真實，只是發表自己對香港旅遊的意見，不應過分斥責。