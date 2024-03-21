馮盈盈小紅書晒5大讀書心得　聽歌要聽莫札特？一飲品增強記憶力

馮盈盈自2016年在香港大學食物及營養學系榮譽畢業後，去年重返校園進修碩士課程，近日更宣布食品產業管理市場營銷碩士畢業，並在小紅書分享五大讀書心得，獲兩地網民極力稱讚。



馮盈盈小紅書 截圖

馮盈盈在內地社交平台小紅書分享一條短片，分享自己讀書的五大心得，表示不單單戀愛需要儀式感，學習都需要，「女子網球冠Serena Williams每次出場之前，都會聽同一首歌，並且會起發球之前將網球彈地五次」，馮盈盈表示自己都有既定的一套五招的學習儀式，相信可以令自己的讀書狀態更加好。

1.打造學習氛圍

馮盈盈表示讀書的時候會放一些能夠激勵自己的物件，例如是自己喜歡的書籍，或者是自己寫下目標的備忘字條，來提醒自己要努力讀書，「譬如寫上考入邊間大學，或者期望自己考到咩成績」。

馮盈盈小紅書 截圖

2.有固定的學習時間

馮盈盈表示自己不習慣熬夜通宵讀書，每天晚上12點前就會上床休息，通常會在早上六時起床溫習，「因為呢個時候環境寧靜，少啲干擾，會比較專注」。馮盈盈其後也在留言分享自己的早起秘訣，表示自己會在每天睡覺之前，想好明天起床後做什麼令自己興奮的事情，「例如吃一份美味的早餐、去跑步出汗、讀自己喜歡的書，那就可以令你期待早起」。

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3.聽音樂

雖然有部份人質疑讀書的時候聽音樂會分心，但馮盈盈表示人的大腦有兩個注意力系統，分別是認知及非認知注意力系統，「幫我哋聽音樂，特別係純音樂嘅時候，我哋嘅飛認知注意力系統就會冇咁敏感」，從而令到在讀書的注意力更為集中，減少分心的機會。

在讀書的選曲上，馮盈盈在文中補充讀書就要聽莫札特的曲子，「莫札特的曲子含有許多3500赫茲以上的高周波」，高周波能夠刺激脊椎直到大腦的神經系統，提升生理機能，同時在聽莫札特的曲子時，大腦會處於集中力和記憶力都往上聲的A波狀態。

馮盈盈小紅書 截圖

4.喝綠茶

馮盈盈表示，瑞士有研究證實綠茶裏的萃取物能夠讓大腦的認知功能變得更好，可以加強人體的認知能力和記憶力，幫我們醒腦提神，讓讀書狀態事半功倍。

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5.運用吸引力法則

根據吸引力法則，在學習環境放置寫上目標的便條也不足夠，可以盡量盡一步幻想自己已經實現夢想，利用這種滿足感驅使你繼續為目標而努力投入，「相信已經得到，你就會得到」。

影片一出後亦引來兩地網民留言支持馮盈盈，「呢期啲片都好高質」、「很好的學習方法，希望自己有個目標去考試，可以集中注意力」、「這樣的盈盈才是大家喜歡的，多些有價值的內容輸出」、「我上學那時候就是喜歡一邊做題一邊聽歌」、「期待可以繼續聽你分享學習『干貨』」也有不少網民稱讚馮盈盈字正腔圓，「她真的懶音改了超多，表達能力也超強，其實繼續做主持也挺好的」。