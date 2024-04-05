長者深夜搭的士驚覺身上現金不足　司機1招解決獲網民大讚醒目仔

凌晨坐的士返屋企，但上到車先發現身上不夠現金，這種尷尬場面不時都會出現。近日，一位的士司機在社交平台發文，分享他在大圍接到一位長者乘客去上環經歷。該位司機表示，開車後乘客才發現身上只有$130現金，詢問司機後驚覺不足夠支付車資。全靠該司機一招精明解決，網民更大讚司機「醒目仔」。



FB截圖

近日，一位的士司機在Facebook社團「的士司機資訊網Taxi」發文，他表示當日凌晨接到一位老人乘客，由大圍美林邨前往上環。在行車的途中，這位老人家就突然問他：「司機，$130夠唔夠錢去？」司機聽到就果斷回應：「邊有可能會夠。」這位老人乘客就開始慌張，並向司機表示身上只有一張長者八達通，僅存有幾十元餘額和現金$130。他就開始擔心自己未能支持車資，就向司機求助：「死啦，唔夠錢返屋企」

《降魔的》劇照

司機一招化解

的士司機隨即就想到一個兩全其美的方法，他提議將乘客送到西區隧道的巴士轉車站，讓乘客可以轉乘巴士到達目的地，就向老人表示：「不如我車你去西隧轉車站轉N969好唔好？轉車又划算又方便㗎。」老人乘客亦同意司機的做法，最後他就將老人送到西區隧道附近的巴士轉車站，並向他收取了$114元車資，解決到車資的問題又好讓老人可以順利返屋企。

《降魔的》劇照

隨後的士司機亦在落客位成功接到下一位乘客，更開心道：「咁就有客送返我出九龍，幾好。」該司機甚至幽默引用九巴主題曲《KMB轉車站》的一句歌詞：「轉乘就係咁簡單，慳水慳力慳時間」來表達他當晚愉快的心情。

《降魔的》劇照

司機在社交平台分享好人好事後，此做法獲網民大讚：「醒目仔，從容不迫，又有即時解決方案。」、「都算雙贏win win啦」、「好人好事」、「你好好人，換轉你其他啲仆X行家分分鐘爆粗趕阿伯落車。」