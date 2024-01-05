内地女的士遺漏手機轟司機索價$XXXX　網民驚揭一細節：已經犯法

你們有沒有試過在的士遺漏個人物品？若遇上好心司機，一般都願意物歸原主。近日有內地女網民指遊香港時遺漏手機在的士上，當要求對方歸還時，對方卻索4位數字的還機費，令樓主深感過分。



小紅書截圖

近日有位内地女在社交平台小紅書以「香港的士司機撿到手機要錢才歸還」爲題，並附上自己與司機的對話，事主表示已經離開香港，「幫拿手機的人是朋友的朋友，沒辦法提太多要求」，司機雖然願意把手機送給事主，但似乎嫌事主出價$500太低，而要求$1500連來回車費，更强調「不送港島區」。

事主後來按司機要求的$1500成功拿回手機，認爲自己沒有管理好個人物品，也願意支付合理範圍内的車費和感謝費，但就覺得司機「獅子大開口」，「認為（$500）感謝費並不低，大陸的話差不多￥200左右」，表示如果自己依然在香港的話會選擇報警，是因為手機裡有一些資料才急著拿回，更何況「手機鎖定後，也賣不了多少錢」，勸諭大家出門在外還是要看好自己的財物，以免不必要的麻煩。

小紅書截圖

帖文一出後也引起不少網民熱議，大部分網民認爲事主「中伏」，更列舉了不同地區撿到失物相應的做法，「香港計程車連帶行李都要額外收費」、「在上海丟過一次耳機，讓司機幫忙送到飯店前台，報銷他車費，司機態度也很好。 你這個收1500港幣確實離譜了」、「日本的話是有法律規定，要給拾物者不低於失物總價值的20%作為報酬，不給報酬可以不歸還失物。 給報酬是天經地義，20%是一個合理標準」、「澳門丟過計程車上給了200就回來了」。

《降魔的》劇照

同時有網民留言提醒事主司機已經構成違法行爲，司機有責任在六小時内交還給事主或交到警署，「先約，後報警。可以搞佢盜竊。司機執獲財物要6小時內要拎去差館，否則視為盜竊罪」。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》第55(1)條，的士司機有責任把拾獲的財物在6小時內將送交警署，並須據實說明拾得該財物的經過詳情，但如該財物在6小時内已被物主認領，而物主又能提供其證明，則該財物須隨即歸還物主，而不須送交警署。如任何人違反上述規定，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$2,000。