內地男上環到油麻地搭的士被劏$348　隧道花式附加費：遇黑的老手

的士濫收車資屢見不鮮，劏客技倆層出不窮。日前，有內地男帶老婆、小孩到香港旅遊，結果剛到埗就遇到黑心司機，稱過隧道要收附加費，濫收$348車費，事主得悉被騙後嬲到立即去報警。



小紅書近日又爆出香港的士司機濫收車資。（《降魔的》劇照）

有內地男在小紅書上以「小心香港上環客運碼頭的這個黑心出租車」為題，忠告來港旅遊的同胞。他指上月（2月20日）帶著老婆、小孩從澳門坐快艇到上環，剛步出碼頭就有一個50多歲的士司機向他們兜搭，並熱情地招呼他們上車。

他們從中環碼頭到油麻地，司機說要過隧道，而隧道收費是「按照每個乘客來收，還是往返」。當他們到達目的地時，計程錶（咪錶）顯示金額為$97，連同隧道費，合共需繳付$348（比咪婊多收$251），「問他要發票，他給印出個白紙片。」

按照運輸署，的士隧道收費為$25（隧道費）+$25（回程費），如乘客在在過海的士站上車；或最終目的地非位於海港的另一方，則無需繳付回程費。（資料圖片）

他當時還沒發現問題，直至晚上再搭計程車，跟司機聊到香港隧道費，才發現隧道費只需要$50，白天的司機多收了$201「隧道費」。原來他們準備去吃飯，結果飯都沒吃就直接去警署報案：「第二天警察聯絡說處理結果：給司機警告，並加入不良紀錄名單。」

隨道附加費$323由的士司機任意定。（小紅書截圖）

「以後在香港澳門搭計程車覺得收費不合理，可以直接打999報警，黑心司機見你報警馬上就老實了。」網民看到事主上載的收據後，馬上發現端倪，指他遇到「黑的老手」，「你這張單時間1分鐘，路程距離沒有，估計遇到黑的老手，很難追討的」、「這張單怎麼這麼怪，上車下車相隔一分鐘，沒有行車里數。」、「收據應有車號的，司機撕了還是你遮蓋了？」、「他給你的收據沒有計程車號碼，告上法庭也沒用。」、「司機做假現打錶隨便輸入個總額」也有網民追問事主能否討回差價，他就回應指：「除非是現場報警過後的都是警告。」