港女「屈」的士司機$45柴灣去鰂魚涌　司機神反擊！網民：做得好

為免爭拗，的士司機跟乘客多會在開車前協商好走哪一條路線，不過近日就有條的士司機跟女乘客因行車路線問題而爭拗的短片在網上瘋傳，女乘客更鬧爆司機兜路，最後的士司機直接原路折返，更因一細節獲網民極力大讚。



YouTube截圖

昨日(9日)YouTube頻道「香港瘋狂駕駛頻道」上傳了一條以「呀姐想用$45由柴灣搭的士到鰂魚涌，豈料司機不肯就範，同你原車折返」為題的影片，「車cam」影片時長接近20分鐘，不足二十四小時已經吸引超過三萬人觀看，其後更被轉載至連登討論區，一面倒大讚司機專業、情商高。

事源女乘客在柴灣上車，並希望在鰂魚涌的一間麥當勞下車，在上車時已經與司機接洽好行車路線，先由東區走廊到筲箕灣，再行電車路，及後女乘客突然問司機「其實係咪一定要行東廊，點解唔行太古城出」，司機便隨即更改行車路線「太古城出可能要行少少路，都得嘅，咁太古城出啦」。而該位女乘客疑似擾亂的士司機，無故質疑司機「筲箕灣落行電車路近好多呀嘛，直行電車路直去就係啦」、「你明唔明啊，所以我頭先都叫你筲箕灣落，你又唔比」，司機便馬上反駁「吓？你自己頭先話太古城出㗎喎」，女乘客「死雞撐飯蓋」稱自己只是「問吓咋喎，我咪頭先叫咗你筲箕灣出囉」。

《降魔的2.0 》劇照

女乘客不斷更改路線擾亂司機，「我都唔知呢度邊度嚟，你而家兜到好遠」，爭論接近5分鐘後，便開始質疑司機兜路亂收費「嘩咁貴嘅，60幾蚊」，女乘客開始提及昨天自己遇到的的士司機，故意兜路最後只收了自己$45，又「一輪嘴」重新質疑司機更改路線，自己只是「問吓」。在到達目的地後，女乘客表示「我比$50你算啦，我上次$45都比多，$50夠啦」、「你兜咗我咁多路」，司機一氣之下「你唔好同我講呢啲，而家返去柴灣，我唔收你錢」，直接原路折返，跟女乘客「做實驗」在麥當勞起錶由柴灣道折返，表示根本冇可能$45。

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在折返的路程中，乘客繼續不停重複話語滋擾司機，「由頭到尾我都叫你喺筲箕灣落，我淨係問聲你姐」、「尋日個司機先收我$45」，司機反駁「尋日個司機收你$45關我咩事」、「我而家就係麥當勞起錶，你話$45呀嘛，講埋呢啲咁嘅大話」、「行車時滋擾司機係犯法㗎」，這兩個話題爭論接近10分鐘，司機懷疑女乘客其實一直以這種招數欺詐司機，「屈」司機兜路來少收車費，期間女乘客更「跳掣」表示「你而家同我車去差館」、「我而家好驚啊，救命啊」、「我第一次遇到啲的士司機咁恐怖」。而接近到達原先上車地點，錶已經跳到$54，女乘客在下車後更一度威脅司機「你唔好走啊你」。

事件一出後引起眾多網民熱烈討論，一面倒支持的士司機，更大讚司機情商極高，一句粗口都沒有，「第一次見到的士司機咁專業」、「20分鐘對住『西客』一句粗口都冇，我服你司機大佬」、「一上車就不停滋擾司機，影響司機駕駛安全，已經犯法」、「個阿姐應該係慣犯嚟」、「賤到，一過出口位到高速就改口」、「其實由頭到尾佢都唔想俾足車費，前言不對後語」，更有網民計算好錶價「起點：柴灣環翠商場，終點：鰂魚涌基利道2號，10分鐘，5.1公里，錶計：$57.4」。