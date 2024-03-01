好心的士司機遇乘客遺布袋　驚藏12萬現金！物歸原主後結局神反轉

不小心在外遺漏財物的意外十常八九，能遇上好心人的幸運兒不多。近日，一位港男的士司機在社交平台發帖，他指工作當日有乘客遺漏了一個布袋在車廂，一打開驚見一大疊12萬現金！經過一番追查，幸終物歸原主，港男更獲事主5000元答謝酬金！



小紅書截圖

近日，一位港男的士司機在小紅書發帖，分享他「開的士時撿到 12 萬的故事」。他指年初二早上完成了兩單生意後，就在香港機場萬豪酒店苦等了45分鐘才有乘客。這位女乘客拉著2個行李箱上車，而目的地只是鄰近的航站樓，只有41元車資，令港男不禁有些少失望「雖然不是為了賺錢，心中總有失望，但還是保持專業服務，下車幫忙搬行李。」

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再待一個小時多後，才有下一位旅客由機場前往迪士尼。直至接到第三單生意，就有乘客發現車廂內，一個疑似是乘客遺漏的環保袋。港男也沒有太在意這個平平無奇的布袋。直至午飯時間，港男終發現袋內裝有一大疊現金，但並沒有任何證件辨認物主。他回想起「開始的兩單uber卻沒問我。而我印象深刻迪士尼的乘客沒拿包，排除法只剩下一個可能」，依他推算布袋的物主就是手拉2個行李箱的女乘客。

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港男形容自己「變身福爾摩斯」，致電萬豪酒店查詢是否有客人報失，港男果然猜對了，亦成功得到女失主的聯絡電話。「搞笑的是她抵達日本後才發現遺留了袋子，我也是服了。」失主已人不在香港，港男亦想保障自己，惟有到警署報案，警方則向他表示現金無法識認，加上沒有證件，認領人須完全準確指出金額，以及每張現金上的編碼，警方才可交還。否則3個月後這筆現金就會屬於拾獲者。警方就建議港男，若然想交還失主，就要自行處理。

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港男就先行在警察面前點算現金的金額，他笑言「我點算現金時動作太慢，警察們跟我閒聊，問我職業，我說我放假時開的士，平日在銀行上班，但不是負責坐櫃檯數錢，煩請忍耐一下，大家哈哈大笑。」最後他點算出這疊現金，總額港幣122,100元。同時警方亦在電話中詢問女乘客遺失的金額，結果幾乎完全正確，令港男確信找對失主並選擇自行物歸原主。

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港男就在當天約見該位女乘客的媽媽，在地鐡站交還一袋現金。該位媽媽亦「禮尚往來」贈予港男一封利是以表答謝，二人甚至高興得自拍照片。直到離開後，港男打開利是驚見5000元現金！他表示「真的十分感謝」亦回想起女乘客一單41元的短途生意，意外變多了5000元。心滿意足的他表示「雖然合法拿到12萬的機率好高，但不屬於自己的東西，拿了心中也會愧疚。盡自己努力而得到的大紅包，卻收得心安，過一個心中平安富足的春節」

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他更叮囑各位乘客下車時都要小心檢查自己的隨身物品要拿走，免得同類事件再次發生。這件好人好事獲網民留言大讚：「帖主完全可以合法拿走這12萬，但他沒有，不是怕犯法，只是要對得住良心！」、「這又是一個暖心的故事，願世間充滿愛，好人一生平安」、「要是我能遇到這麼好的哥就好了」、「能忍住這份誘惑，真的很難得」

根據《盜竊罪條例》，如果任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該人的財產，即屬犯罪，而拾遺不報等同盜竊，一旦罪名成立，最高刑期是判監10年。而《警察通例》指出，任何人士（警務人員除外）如將拾獲財物交給警署，應獲發一張財物收據，註明拾獲財物者是否打算於指定期限過後認領財物。人員須告知該拾獲財物者，如果財物在3個月後仍然無人認領，拾獲財物者便可領取財物。」不過，身份證、銀行存摺、支票、信用卡等涉及失主個人信息的失物則除外。