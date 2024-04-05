內地女遊迪士尼遇「囉嗦垃圾桶」迫做1事超爆笑　網民：這麼可愛

迪士尼樂園｜去主題樂園都是為了尋求歡樂，期望樂園給一些意外驚喜。近日就有內地女在小红書分享在迪士尼樂園內一次意想不到的體驗，園內一個「囉嗦垃圾桶」帶給她「全年的快樂」。



（超想去旅行＠小紅書圖片）

近日有位內地女在內地社交平台小红書以「港迪的垃圾箱真的太好笑了」為題，分享自己在迪士尼園內與垃圾桶的搞笑「對話」，表示該「話癆（囉嗦）垃圾箱包攬我全年笑點」。影片開初垃圾桶正在與樓主聊天，問樓主是否今日生日，並向她說生日快樂，樓主隨即搞笑回覆「那你是不是要送個垃圾比我」，一旁的飼養員隨即附和，向垃圾桶問「姐姐問你可唔可以送個垃圾俾佢做生日禮物」。垃圾桶便爆笑回應道「可以啊，快啲攞啊，我有好多啊」、「就頭先扔進來那一塊吧」。

（超想去旅行＠小紅書圖片）

垃圾桶如小朋友「發脾氣」

樓主其後便直問垃圾桶「你裡面有什麼垃圾啊」，垃圾桶介紹自己有爆米花筒及雪糕袋，樓主便隨即打開垃圾桶看裏面垃圾的種類，表示「你沒有我想要的垃圾」，垃圾桶便繼續爆笑回應：「你拎吧，不要跟我客氣，唔好假攞呀你哋、「你哋好想要架，我知道」。樓主便叫垃圾桶「執多啲翻嚟我揀下」，最後垃圾桶如小朋友「發脾氣」並重複說「你攞啦你攞啦你攞啦」、「做咩唔攞呀大家都扮攞嘅，可以攞架，有好多垃圾架唔使擔心我」，並有地原地旋轉，引來樓主爆笑。

（超想去旅行＠小紅書圖片）

而影片截止今天已吸引近6萬人點讚，不少網民在下面留言表示垃圾桶十分搞笑可愛，「這垃圾桶講話的調調真的很像王苑之，哈哈哈哈哈哈哈，我每次都會想像是王苑之藏在裡面講話」、「不知道工作人員下班了，會不會也時常錯覺自己是個垃圾桶哈哈哈」、「怎麼做到的，這麼智能可愛嗎」、「我也要垃圾哈哈哈」、「天吶裡面竟然真的是垃圾，我還以為是垃圾樣式的機器人，沒辦法真的投垃圾呢」、「終於知道為啥其他省份的人為啥說女生粵語很溫柔了，我確實講不出這種調調」、「這個垃圾桶的精神狀態和我好像」。