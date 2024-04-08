花蓮地震｜搜救犬Roger尋回21歲女封英雄　原為緝毒犬1原因要轉行

日前台灣花蓮地震多人遇險，多名市民被困在瓦礫下，高雄市派出搜救犬幫忙尋找失蹤人士。在眾多搜救犬中，搜救犬Roger的表現最出色，成功尋獲3具罹難者屍體。領犬員帶Roger接受傳媒訪問，不料在完成傳媒訪問後，Roger竟一口咬住咪高風畫面，這個畫面除了在網絡上瘋傳，還揭開了Roger的身世！原來牠是被迫「轉工」才當上搜救犬！



Roger在現場找回3名罹難者。（facebook圖片：chenchimai）

搜救犬Roger日前隨高雄搜救隊到花蓮砂卡噹步道進行搜救，並尋獲3具罹難者屍體，當中一具屍體屬21歲獨遊太魯閣的失蹤女子，Roger因此成為了「搜救英雄」。

原本出生在海關緝毒犬培訓中心，原意是培養牠成為一隻出色的「緝毒犬」，可惜因為Roger性格太活潑、好動，對身邊的東西充滿了好奇，所以無法安靜下來搜索毒品，無法勝任緝毒犬的工作，最終被迫「轉工」，改為擔任搜救犬，沒想到這份工作非常適合牠！

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Roger在接受搜救犬考試「國際IRO高級認證」時，原本需要在30分鐘內於1200平方米的瓦礫內尋找出3生還者，但Roger竟然只花了一半時間（15分鐘）就完成，在測試中漂亮地獲得第一名，成為「狀元」！Roger更是當年高雄市唯一通過高級認證的搜救犬！牠「入職」5年，已經有7次大型搜救經驗，除了參與災難事故外，亦會在山區搜索失蹤人士。

由於Roger已屆8歲，完成這是搜救行動後，將會退居二線，在現場待命。根據台灣法律規定場執勤犬到9歲就必須要退休，所以Roger再工作一年，就可以開放被人領養。據搜救隊發言人指，局方對領養家庭有嚴格的審核機制，相信會為Roger找到一個好家庭，安享餘生。