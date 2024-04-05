48歲媽媽大改造！女兒教穿搭妝容變大學生！網民驚呼：看起來25歲

香港不少女星都有「凍齡女神」之稱，但原來師奶經過精心打扮都可以逆齡變學生妹？近日，一位內地女攝影師，在社交平台發佈影片，分享她為48歲媽媽爆改造型，換上時尚潮流穿搭，化上學生妹妝容。由家庭主婦搖身一變型格辣妹，走在街頭上大拍大學生姿態！連網民都大呼：「這誰還能分的清誰是媽媽啊」。



小紅書截圖

攝影師女兒教媽媽穿搭

近日，一位內地女攝影師在小紅書發佈影片，分享她為48歲的媽媽爆改造型，引大量網民熱議。片中可見，內地女從衣櫃裹翻出自己學生時期穿的衣服，再配搭出「多巴胺」的顏色。最後襯出一套薄荷綠衛衣、短牛仔褲，再加一些帽子、手袋、耳罩式耳機等飾品，打造出大學生青春的穿搭模樣。

女兒信心十足：這叫時尚！

她表示媽媽平日在家打掃、做家務的樣子與任何一位家庭主婦的打扮都差不多，一身鬆身衣服，頭上一個髮夾夾起頭髮和一副素顏的樣貌。但媽媽穿上女兒安排的一身衣服後，笑容滿面，甚至笑言女兒襯搭的上下身衣服連季節都錯亂了。女兒就信心十足回應：「這叫時尚！」媽媽卻一臉不解：「我不懂，我每次都不懂。」

女兒大呼：好好看

不過，媽媽依然開心配合女兒穿好一身穿搭。兩母女更是非常滿意，女兒一邊大呼：「好好看，媽你這背影很像學生。」一邊沾沾自喜二人很像姊妹。女兒甚至笑言：「再來一個氛圍感的妝，媽媽就可以去釣魚（約男生）啦！」女兒隨後就為母親戴上有色隱形眼鏡、貼假眼睫毛、化上妝容、夾直頭髮等多重功夫的打扮。

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網民大讚：媽媽這腿秒殺我了

改頭換面之後，鏡頭一轉，媽媽就化身成大學生，走路有型有格，笑容亦極具自信。甚至擺出多款自然的姿勢拍照，充滿少女感，在街上遊走根本與大學生並無大差別！而媽媽窈窕的身型，穿上短褲更是表露無遺，被網民大讚：「媽媽這腿秒殺我了」。除了學生風格，女兒亦為媽媽打扮過不同造型，例如：婚紗、禮服、復古港風等穿搭，她都能完美駕馭。

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網民：「剛開始我以為你是媽媽」、「愛了愛了！以後給我媽整個」、「這哪是女兒啊！這簡直是姊妹或閨蜜」、「這腿，這身材，也就20歲」、「這誰還能分的清誰是媽媽啊」、「不不不是你媽媽40多，那個腿那麼細，看起來像25歲左右！」、「好美，忍不住一直盯著她的臉看，笑容好好看」、「我現在開始要瘦下來，等著女兒長大。也這樣打扮我」

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資料來源：櫻桃老丸子呀