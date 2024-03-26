連登女怒斥港男1行為超扣分　幾靚仔都冇用　遭網民狂轟：正港女!

無論識男仔或女仔，於互相相識時，小小的舉動都很可能會影響對方對你的好感。有港女於討論區上表示，於交友APP上認識了一位男生，該位男生不但樣貌不錯，身材更為高挑，亦十分善談，但男生其後所做的1個行為卻超扣分，令港女即表示「不了」...



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一名港女於連登討論區上表示於交友App上認識了一個男仔，兩人更曾相約見面。港女表示覺得對方「個樣都幾好，又高」，外型上都頗滿意，而且對方為人善談，談吐下相當不錯，「完全唔怕會有dead air」。

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但縱使對方的談吐外貌都非常「高分」，但該男生的一個行為卻令這名港女即刻表示不了，港女指她發現該名男生與她聊天時，「每一次都係錄音畀我」，而每次的錄音都「只係講一兩個字，又或者係講幾分鐘嘢」。她表示平日返工已經要聽好多語音訊息，收工時還要看到那麼多錄音，「見到都唔開心」。

港女指雖然該名男生的條件不錯，但就因他常常錄音，所以決定「唔再同呢個男仔傾計啦」，她並不明白為何改名男生「唔打字」，更反問到「係唔係唔識打字」，而她亦曾跟身邊的朋友訴說，朋友則解釋男生之所以會多用錄音，可能是因覺得「錄音畀我睇落更有誠意真誠啲咁樣」，但她本人卻覺得「真係好唔得囉」。

《堅離地愛堅離地》劇照

貼文引起不少網民熱論，有網民表示「有時錄太多音真係幾煩」，「講10分鐘有8分鐘係er個啲仲衰」，但有網民則指「你係咪唔識同佢講你唔鍾意錄音」，「人哋又唔係你肚入面條蟲，有問題講清楚好」，但港女則回應指覺得「唔使下下都講到咁白」，更表示「佢連我諗咩都唔知之後仲點一齊喎」，令網民反擊「你都唔肯同人溝通點又點會明白你」，直指樓主超級「自我中心」，樓主所要搵的不應是男朋友，「你地應該搵通靈師」。

於交友APP上認識男仔女仔，其實都好有學問，做錯一個行為或用錯頭像，都好可能會令對方即打退堂鼓，那究竟有甚麼動作大家要小心避免，又有甚麼行為能為你加分?以下是於交友APP出POOL的10招必勝術，單身的大家快看看吧!

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