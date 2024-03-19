內地網紅女激讚香港人獨有「邊界感」3件事絕不過問：少很多麻煩

中港兩地文化差異，人與人的相處方式都會有所不同。近日，一位內地網紅在社交平台發帖，在香港生活16年的她，學會了香港獨有的邊界感，大讚這4種溝通方式是「香港人的天然屏障」，令她大喊「一個字爽！」網民都大感羨慕，更認同「香港就係咁」。



小紅書截圖

近日，一位內地網紅Sisi曾西西西在小紅書發佈影片，她指「在香港生活了十幾年，被養成了一個習慣就是邊界感。」以往擔任過TVB節目主播的Sisi，分享與香港人相處時獨有的邊界感。她形容「香港人是有天然的交流屏障」，與人相處有4種邊界感的溝通方式。

她指香港人即使是朋友，都有三件事不問不答和一種規律。第一，不問私人感情。她指與一位相識7年的香港同事，直至對方離職也不知道對方的工資多少、婚姻狀況、甚至是對方的年齡。她形容朋友之間可以玩樂，但就不要「互掏老底式」般交往。

第二，不問與金錢相關的問題

在過年的時候，她與家人一同回鄉探親。她發現自己與親戚談話時都是「小心翼翼，就會下意識地不該問的別問」。當大家得知她的表姐搬了新屋，Sisi的媽媽就追問一連串的問題「這房一平米多少錢啊？這房首付肯定不少啊，這不得交一百多萬。每個月房貸還多少？」唯獨是她只向表姐表示恭喜和關心房屋地段等，卻被媽媽批評她與親戚們說話「特別官方」。而這種溝通方式也是香港人獨有的邊界感。

第三，不回答私隱問題

Sisi就覺得「屋企住邊？賺幾多錢？屋企住幾多人？」這類問題都不要向別人開口問。就她一位香港朋友曾被問同樣的問題，結果她的朋友則反應過來「那你這樣不就能算出我的住房租金是多少，再算出我一個月工資多少了嗎？」令她明白香港人的邊界感就是要保護自身私隱，遇到私隱問題可以選擇不回應。

減少不必要的接觸

就Sisi的小朋友正就讀幼稚園，她形容自己與幼稚園老師是沒有直接的聯絡方式，需要通過一位家長代表向老師提問，家長代表再轉達老師的回覆。網紅形容「聽起來很麻煩，但我覺得實在是太好了」長期下去可以減少老師和家長的負擔，也不會讓老師與家長有私人情感上的牽絆。

她形容這種邊界感的相處方式「就是爽！」香港人不會操心自己本身以外的事，「你的操心少了，人擔心的東西少了，自然精神狀態就年輕了」她甚至認為這種相處方式更是香港人不顯老的一大原因！

不少網民留言大讚這種邊界感的相處方式：「香港就係咁，我地不會太深根究底問太多！注重隱私」、「確實是這樣，恨不得把人家祖宗十八代翻出來聊一聊」、「我覺得我個性適合香港這種，跟別人保持一點距離」、「成年人的交際，邊界感真的很重要」。