泡溫泉必喝玻璃樽牛奶成回憶？森永乳業停產7樽裝奶　網民歎可惜

溫泉牛奶｜森永乳業｜去過日本泡溫泉或者經常觀看日劇、動漫，都會發現日本人泡過溫泉後會喝一瓶玻璃樽牛奶，不過，這個「名場面」將成集體回憶。因為森永乳業早前宣佈於3月底起會停產旗下所有玻璃樽裝牛奶產品！



（SBS新聞截圖）

不知大家去日本旅行浸溫泉時，喜歡喝玻璃樽牛奶作結嗎？早前日本最大牛乳生產商「森永乳業」就宣佈將於3月底停產旗下共7款玻璃樽牛乳產品，當中包括原味、咖啡牛奶及高鐵質牛乳等等，泡溫泉後喝玻璃樽牛奶的情境可能就此消失。

網民：用玻璃樽裝味道比較好喝

「森永乳業」自1929年開始出售玻璃樽裝牛奶，至今有95年歷史。在近百年的時光中成為了不論男女老幼的共同回憶。自停產消息公佈後，有不少人都大感可惜，有年約80歲的長者接受日本傳媒訪問時就分享道，自己保持洗澡後喝玻璃樽牛奶的習慣已有30年。亦有受訪者講到，不論是甚麼飲品，用玻璃樽裝味道都比較好喝，而且當中回憶更是無可取代，對停產的消息感到遺憾。

「森永乳業」在10年間玻璃樽牛奶產量大跌（SBS新聞截圖）

據報，「森永乳業」在10年間玻璃樽牛奶產量大跌，2022年的產量已跌至只有2012年的約三分之一。「森永乳業」營業部經理大山洋次表示，自疫情後收到顧客反映，指飲料採用一次性包裝會更安心。此外，他指表面上玻璃樽可以重用能節省資源，但實際上顧客「退樽」麻煩外，廠方回收及清潔瓶子作業也很繁複，在綜合考慮市場環境和需求後才決定停售。

玻璃樽牛奶已從「森永乳業」官網消失

3月底停售的玻璃樽牛奶現在已經從「森永乳業」的官網消失，今後部分產品將改為以紙包裝或膠樽裝繼續提供。不過大家也不用太擔心以後都喝不到玻璃樽牛奶，因為明治及雪印惠乳業兩個品牌都依然有玻璃樽牛奶提供。不過，始終玻璃樽飲品成本較高，大家有機會看到就要把握機會多喝幾次，以防他們兩家也宣佈停產，那就後悔也來不及啦！