網民票選東京最揾笨景點Top 10 東京迪士尼都入圍！一景點超伏

日元再創新低，不少網民都心郁郁想去日本，大多數遊日新手都會參考旅遊書、網上旅遊景點介紹，但那些人人推介的「旅遊景點」，到底有沒有伏呢？有網民在連登討論區熱烈討論，知名的景點如東京晴空塔、淺草寺，全部都榜上有名！到底網民認為這些地方有何伏位呢？



網民嚴選東京最伏景點【10】teamLab

teamLab的發光蛋深受香港市民歡迎，而豊洲也有以沉浸式互動體驗作為賣點的teamLab Planets TOKYO，更被評選為「東京7大最佳博物館」，當中Water Area在入館前要將鞋襪全部脫去，更被網民稱為「萬人洗腳池」，網民留言指「一入去就聞到陣腳臭味」、「最驚喜就係洗腳」，「最伏一x定係洗腳池teamLab！」

網民嚴選東京最伏景點【9】忍野八海

位於東京近郊山梨縣忍野村的湧泉群「忍野八海」，由於離市區比較遠，由東京市區出發，單單車程已經2個多小時，所指的八海竟是八個小池，網民更直指是：「八個水氹」、「你上網睇下相就知咩事」

網民嚴選東京最伏景點【8】阿美横丁

上野阿美橫丁可說是早前買手信必去的地方，集藥妝、手信、美食於一街，而且位於上野站對面，交通非常便利。不過網民指阿美橫丁的商店大多數由內地人經營，不如直接去內地，「去上野不如返深圳，條街同東門差唔多」、「喺果度食過熱嘅壽司飯」、「我十年前去過，同今年再去個feel唔同曬，今年去係嘥我時間」

網民嚴選東京最伏景點【7】東京迪士尼

大部份負評東京迪士尼的網民主要都是針對機動遊戲的排隊時間，大部份網民都指每個機動遊戲至少要排1小時，而且休憩的地方不多，很多人迫著要坐地下，「無快證嗰啲game，你見到都唔想排，最慘係買嘢食無快證」、「成個場大部份地方都要曬，遮陰同休息嘅地方極少」、「我上個月去排一個熱門等咗三個鐘」。

網民嚴選東京最伏景點【6】東京晴空塔Tokyo Skytree

在2012年取代東京鐵塔成為東京新地標，當年吸引了不少旅客慕名而去，時至今日網民對於Skytree的評價竟然是：「入去睇鋼根」、「都市夜景，坦白講山頂靚過晒佢哋」，連帶位於Skytree上的水族館「墨田水族館」都被網民劣評，指香港海洋公園的鯊魚館都比它出色，「一定係Skytree個水族館，2500yen個場勁細，行兩行，行完。海狗公園個鯊魚館都大過佢」。

網民嚴選東京最伏景點【5】淺草寺

相信大部份人去東京都曾經站在淺草寺前跟「雷門」的大燈籠拍照，無論是閒日還是假日，淺草寺都擠到人山人海，不過網民就認為淺草寺沒什麼特別之處，「遊客區，其實即係黃大仙」、「老老豆豆，淺草雷門真係無咩特別」、「日頭太多人」、「我覺得夜晚去人少D，有埋燈做裝飾幾靚」、「人又多路又窄」。

網民嚴選東京最伏景點【4】東京鐵塔

東京鐵塔可說是初遊東京必到的景點！不過既然東京晴空塔已經被網民劣評，東京鐵塔又豈會逃過這劫？大部份網民都認為東京鐵塔內部已經很殘舊，瞭望台的玻璃已經花到模糊不清，而且夜景同樣是香港完勝，周邊亦無特別的景點，不值得特別過去，「舊ｘ到好似平成初咁」、「附近冇咩其他嘢玩」、「喺外面影張相走得」。

網民嚴選東京最伏景點【3】Shibuya sky

提到東京新地標，就不得不提涉谷區的Shibuya Sky，主打可以360度把東京街景盡收眼底，是繼東京鐵塔、東京晴空塔之後，最新的觀景設施。不過這個新地標都被網民標上「伏」字，「貴過其他展望台又矮到公屋高度，天氣一唔好，上去都唔得，又唔比帶袋」

網民嚴選東京最伏景點【2】六本木Hills

六本木Hills是位於六本木的觀景場地，簡單來說又是劏客聖地，大部份網民都指六本木Hills「貴」、「唔抵」，「完全係劏客場嚟」、 「去鐵塔同晴空塔就夠」、「玻璃極反光，影相會影到個走火通道燈」、「地方細，入到去就係成班x樣排隊影相，影完就走，根本冇得慢慢睇」

網民嚴選東京最伏景點【1】豊洲 千客万来

提到東京食壽司，大家都會想到築地，隨著築地場內市場搬往豐洲，豐洲就成為了下一個東京「必去」的地方，豐洲市場旁邊更有一個全新的觀光設施「千客萬來」，集溫泉、娛樂美食於一身，不過大多數網民都認為這個「千客萬來」，是劏客的代名詞，「性價比極低，貴過出面，嘢食普通，好多人排」、「零歷史價值，純遊客區，同築地差唔多」、「豊洲好似上過日本電視，貴到本地人都唔會去食，專劏遊客」、「豐洲似食環街市」、「千客萬來個定位不嬲都係for劏遊客㗎啦，呢啲地方未去過嘅咪去下比人劏，劏完冇下次囉」、「個度好似去醫院探病然後搵間foodcourt咁」，而豊洲 千客万来的劏客情況更曾被日媒報道過，即睇👉👉👉東京新美食街被批劏遊客「觀光丼」索價$1000！網民:食唔起！