《周處除三害》AV版！大屠殺變大型性愛場面　網民舉一原因恐被控

犯罪劇情台灣電影《周處除三害》推出以來就好評如潮，不只入圍金馬獎多項大獎，在中國也創造了超過5億人民幣的票房，連男主角阮經天在電影中吃的便當，也在網路上掀起了熱烈的討論，因此AV片商就看準商機，將劇中大屠殺的橋段，改編成「大亂交」。



一名網友在網路論壇PTT八卦版上，以「周處除三害不就是A片嗎？」為題發文表示，最近討論度很高的周處除三害，為什麼這麼多人喜歡看，因為他覺得內容「就是一般的A片。」

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原來他看的不是《周處除三害》，而是AV片商惡搞改編的《周處除三嗨》，連律師雷丘也在自己的粉專上分享這部A片，就引來不少網友留言「原來這才是正版」、「最近的A片商效率真好」，但還是有人提醒「會被電影公司告吧」、「之前日本才發生AV片商模仿DJ SODA和欅坂46成員，而被該經紀公司警告下架」等經驗，成功引起話題。

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