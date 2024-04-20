《周處除三害》AV版！大屠殺變大型性愛場面 網民舉一原因恐被控
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
犯罪劇情台灣電影《周處除三害》推出以來就好評如潮，不只入圍金馬獎多項大獎，在中國也創造了超過5億人民幣的票房，連男主角阮經天在電影中吃的便當，也在網路上掀起了熱烈的討論，因此AV片商就看準商機，將劇中大屠殺的橋段，改編成「大亂交」。
一名網友在網路論壇PTT八卦版上，以「周處除三害不就是A片嗎？」為題發文表示，最近討論度很高的周處除三害，為什麼這麼多人喜歡看，因為他覺得內容「就是一般的A片。」
【圖輯】點圖放大看《周處除三害》部份血腥畫面👇👇👇
+7
原來他看的不是《周處除三害》，而是AV片商惡搞改編的《周處除三嗨》，連律師雷丘也在自己的粉專上分享這部A片，就引來不少網友留言「原來這才是正版」、「最近的A片商效率真好」，但還是有人提醒「會被電影公司告吧」、「之前日本才發生AV片商模仿DJ SODA和欅坂46成員，而被該經紀公司警告下架」等經驗，成功引起話題。
【你可能感興趣】點圖放大逐格睇《周處除三害》王淨情慾場面👇👇👇
+6
周處除三害專訪｜阮經天星途原來好坎坷 淪爛片王捱10年再返巔峰周處除三害｜陳桂林排骨便當爆紅！熱量高過Ｍ記套餐！減負擔5招周處除三害｜台灣禁帶熱情果探監惹陸網熱議 一條件下原來會爆炸周處除三害｜網絡瘋傳阮經天明道「九宮格驗證圖」網民傻傻分不清王淨10部必睇電影劇集盤點：周處除三害、華燈初上、月老、返校…阮經天11套代表作逐個數：周處除三害、命中注定我愛你、鬼吹燈…
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】