你第一眼看見「獅子」還是「樹」？一張圖精準揭穿你是哪一種人
撰文：ETtoday
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心中所想的往往會左右視覺的第一印象，近來有個很紅的心理測驗，只要一張圖就能看出你是怎樣的人，一起來測試一下！
【圖輯】你第一眼看見「獅子」還是「樹」？點圖放大玩超準心理測驗👇👇👇
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#你第一眼看到了什麼呢？
A.天空
B.雪
C.獅子
D.樹
選擇A的你
你是個幸運的人，生活中很多事情幾乎都是順著你的心意，工作在你手上也能按時完成，你的人生有明確計畫，不太會偏離方向，唯一需要提醒你的就是「別對自己太嚴格」，有時候稍有差池或是偏離軌道都是正常的。
選擇B的你
你善於發現生活中美好的地方，工作雖然辛苦但也懂得苦中作樂，只要熬一下就過去了，你很懂得抓住機會，但遇到能改變現況的事情時，你又容易裹足不前，有時候大膽一點，試過即便失敗又如何。
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選擇C的你
你性子比較急，看似喜歡管人閒事，其實是重情重義，你的好人緣就是你累積的財富，或許現在離目標還有一段距離，但走著走著就會到了，你完全不需要擔心，到時候財運來了，擋也擋不住。
選擇D的你
你單純且熱情，總給人一種率真浪漫的感覺，在你心中，愛情凌駕於一切，喜歡或是不喜歡對你而言是很明確的，絕對不給別人中間地帶，但是只要愛上了，就屬於戀愛腦，運氣好遇到一個和你一樣真誠天真的你，可以幸福過下去。
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