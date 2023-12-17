你第一眼看見「獅子」還是「樹」？一張圖精準揭穿你是哪一種人

心中所想的往往會左右視覺的第一印象，近來有個很紅的心理測驗，只要一張圖就能看出你是怎樣的人，一起來測試一下！



【圖輯】你第一眼看見「獅子」還是「樹」？點圖放大玩超準心理測驗👇👇👇

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#你第一眼看到了什麼呢？

A.天空

B.雪

C.獅子

D.樹



選擇A的你

你是個幸運的人，生活中很多事情幾乎都是順著你的心意，工作在你手上也能按時完成，你的人生有明確計畫，不太會偏離方向，唯一需要提醒你的就是「別對自己太嚴格」，有時候稍有差池或是偏離軌道都是正常的。

選擇B的你

你善於發現生活中美好的地方，工作雖然辛苦但也懂得苦中作樂，只要熬一下就過去了，你很懂得抓住機會，但遇到能改變現況的事情時，你又容易裹足不前，有時候大膽一點，試過即便失敗又如何。

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選擇C的你

你性子比較急，看似喜歡管人閒事，其實是重情重義，你的好人緣就是你累積的財富，或許現在離目標還有一段距離，但走著走著就會到了，你完全不需要擔心，到時候財運來了，擋也擋不住。

選擇D的你

你單純且熱情，總給人一種率真浪漫的感覺，在你心中，愛情凌駕於一切，喜歡或是不喜歡對你而言是很明確的，絕對不給別人中間地帶，但是只要愛上了，就屬於戀愛腦，運氣好遇到一個和你一樣真誠天真的你，可以幸福過下去。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】