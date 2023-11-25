你第一眼看到什麼「秒測未來三年內轉變」看見這東西EQ越來越高

對於未來，我們總是抱持著憧憬，卻又存在著對未知數的一絲絲好奇，以下透過日網爆紅的心理測驗，從一張圖就能秒測未來三年內心境與生活上的轉變，快來試試吧～



【圖輯】問題：看著下面的圖片，第一眼會令你聯想到什麼？（點圖放大玩心理測驗👇👇👇）

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A. 筆尖

B. 油漆刷

C. 三角錐

D. 花瓶

選好了嗎？讓我們一起看答案吧↓



選擇A. 筆尖→未來三年內，面對難題將會變得更溫柔又機智

相對於此時的容易心煩意亂、血氣方剛，未來三年內，你的處事態度將會被磨練得更加圓滑，待人處事磨去了菱角，多了溫柔，更懂得平心靜氣地運用機智面對難題。

選擇B. 油漆刷→未來三年內，生活步調會放慢、活得更放鬆

未來三年之內，工作上將出現轉變，令你不再汲汲營營於事業，更懂得慢步調的生活～慢步調的生活，也令你面對難題更能放寬心，待人處事EQ越來越高。

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選擇C. 三角錐→未來三年內，人際關係更加和諧

以往的自我中心，將在未來三年內被調和，你會開始試著想突破現狀、與人群打交道，交友圈的擴張，令你越來越懂得人情世故，不再總是故步自封。

選擇D. 花瓶→未來三年內，會找到舒適圈

也許現在的你對於未來的不可測感到徬徨，不過，不要過度擔心，走穩當下的每一步路，不論是事業或感情都把握當下經營，未來三年內將如願找到舒適圈。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】