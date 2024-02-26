第一眼睇見荷包蛋定係叉？一秒揭穿IQ／EQ邊個高 睇到雞先代表乜
撰文：ETtoday
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情商跟智商同等重要，你知道你是哪個比較突出的人嗎？以下這個在小紅書爆紅的心理測驗，可以展示出你的內在層次，快來試試看吧！
【圖輯】這張照片你第一眼看到的是…？（點圖放大即測你IQ／EQ邊個高👇👇👇）
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1.叉子
2.結他
3.荷包蛋
4.一隻雞
1.叉子
看到叉子的你情商較高，你可以察覺別人都注意不到的小細節，也因此常常可以做出溫暖的舉動，讓身邊的人覺得很貼心，在人群之中你就像是小太陽的存在，能夠讓身邊跟你在一起的人覺得很舒服，同時也充滿正能量。
2.結他
看到結他的你智商較高，不過情感上就稍微比較差一點，因為你的個性比較固執，常常希望事情可以照著自己的想法進行，你懂得自己要什麼，所以不太願意跟自己不同或是能力差的人打交道。
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3.荷包蛋
首先看到荷包蛋的你情商跟智商都很不錯，在日常生活你可以觀察到身邊人的小情緒，同時也很認真踏實的學習，擁有積極的上進心，所以在工作上容易獲得長官的青睞，持續下去將會在事業上擁有不錯的成績。
4.一隻雞
先看到一隻雞的你智商跟情商都很高，具有很強的敏銳度，同時也很擅長觀察人事物，重點是非常聰明，從察言觀色中就可以洞悉事件的發展或是未來的走向，所以常常會受到身邊人的羨慕，只要善加運用，更有機會成為出色的人才。
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