第一眼看到什麼？一秒揭穿戀愛為何不順遂　看見這動物易胡思亂想

人家常說愛情總讓人盲目，尤其當你奮不顧身地投入，如果遇上對的人，那幸福感肯定是無與倫比，然而如果愛錯了，或者自己判斷錯誤，又要花很多的時間收拾殘局。



今天就來玩一下超準的直覺測驗，來一探為什麼你總是談了戀愛卻又無疾而終的原因！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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問題：憑直覺看上面這張圖，你第一眼看到的是什麼呢？

1. 橋下的河流

2. 老人的側面

3. 熟睡的女人

4. 騎白馬的人



選好了嗎？讓我們一起往下揭曉吧↓

一、橋下的河流

要進入一段感情對你來說並不困難，也總能談場轟轟烈烈的愛情，然而你又是一個很渴望追逐自己夢想與目標的人，因此當你意識到這段關係會讓你變得安逸，或者另一半成為阻止你追求理想的人，你就無法繼續這段戀情了。這樣的你或許單身更適合，但若要進入一段關係，記得要先更加觀察對方，以及不要隱藏自己內心的渴望，找到能跟你一起成長的人，那就是最棒的事情了。

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二、老人的側面

談每一場戀愛你都是非常認真投入的，你期待熱烈的感情，且能逐步邁向很棒的未來，然而卻在過了熱戀期後，你又會開始看到對方的缺點，懷疑對方是不是值得走一輩子的對象，動了分手的念頭，而這並非是對方的問題，有時是你太過理想化且浪漫化愛情的本質。要記得，那些童話故事裡的結局並不適用於現實，能找個相知相惜的對象，享受平凡的日常就是一種幸福。

三、熟睡的女人

你曾是一個很感性的人，然後談過幾場失敗的戀情後，為了想要保護自己而開始理性過頭，變得很難愛上別人，即使到了戀愛裡，也會很害怕受傷而變得敏感。所以希望你能不要時時武裝自己，試著敞開心房去與人相處，一定會遇到與你契合的對象，千萬不要輕易地就將人拒於千里之外。

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四、騎白馬的人

你是一個心思非常細膩的人，在感情裡容易被風吹草動而產生不安全感，時常容易與伴侶因為小事爭執，但說穿了，很多時候都是自己內心的魔鬼讓你變得焦慮不安。要記得安全感除了另一半給予，自己也要負很大的責任，試著透過更多理性的溝通，以及不要讓自己時常胡思亂想，你的感情路上會變得順遂很多！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】