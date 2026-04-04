新娘結婚迫朋友送金器做賀禮　人情另計！港女生求救網民教點自保

朋友結婚請飲本來都是一件開心事，大家識做人情一定做足，但如果新人獅子開大口又點計?有香港女生早前在討論區上發文，指有朋友準備結婚，已經打晒開口牌人到人情到，還要另俾金器做禮！



《飯戲攻心2》劇照

有香港女生早前在baby-kingdom討論區發帖文，指有相識數年的朋友今年年底結婚，但未派帖已要求朋友們買金作賀禮，仍未計結婚擺酒請飲要另付人情。該名新娘朋友更表示，可以自己先「買金後付」，之後大家再夾錢給她。

樓主稱這位新娘朋友本身在會計公司做核數師，大家有共同朋友，「知道佢叫另一班friend買Chanel定Hermes」，而未來老公更是行內「筍盤」，直指對方「已經掘咗個金礦」，就今次婚事新娘更開了一個群組，表示自己會去金鋪先挑選金飾再通知大家俾錢，「個group無人敢出聲」。樓主奇怪送金器應由父母奶奶等親屬才會送，於是上網詢問網民們有沒有人有相關經驗。

《恭喜八婆》劇照

網民對樓主有此奇葩朋友反應激烈，大部分人表示從未聽聞過朋友要送金器作賀禮，直指對方面皮甚厚，認為樓主不用理會，「佢話要打對龍鳳鈪你又照俾咩，係我連飲都唔會去」、「叫佢早啲瞓、呢啲咁嘅人，唔會去飲，人情都慳返」、、更叫樓主應盡快跟新娘講清楚，更甚至要quit group絶交。

《逃避雖可恥但有用》劇照

同場加映：職場結婚請飲8大禮儀 婚宴擺酒唔請上司？專家教一招免得失老細

不少打工仔結婚都掙扎，究竟【婚禮該不該邀請上司？如果不想邀請上司及老闆，新人又可以做甚麼來應對？《開罐 Opener》邀請了婚禮策劃師Jessica，分享職場請飲、請去婚宴的必學禮儀，派紅色炸彈前記得不要做錯！職場結婚請飲8大禮儀 婚宴擺酒唔請上司？專家教一招免得失老細