橋本環奈接班人？日本地下女團偶像爆紅 網民：千年再遇美少女！

橋本環奈有接班人！？近日日本一名叫「中川心」的21歲地下女團偶像在社交平台X爆紅，不少網民更大讚她千年難得再遇美女，更有日本攝影師將其表演片段上載至社交平台，讚美她有當年橋本環奈的影子！



X@なるちゃん@美容

在日本除了AKB等可在電視台上所見到的偶像，也有較少在傳統媒體上露面的「地下偶像」、這些「地下女團」以見面會、劇場表演以及與粉絲合影等互動為主要收入來源，是不少男生的偶像，香港也有女生到當地加入地下女團，也有香港男粉絲會遠赴日本追捧睇Show，如一般追星一樣。

近日有日本網紅「なるちゃん@美容」在社交平台「Ｘ」發貼文，他分享了一名叫「中川心」的地下偶像照片，只見相片女生眼大大超甜美，令該名攝影師不禁大加讚美，更指該女生有幾分像橋本環奈的影子。

自帖文刊登一日已有一千萬次瀏覽量，至截稿時已累積1,300萬次瀏覽量，不少網民也大讚中川心「透明感太強了！可愛」、「好可愛…」、「看起來像公主」、「她看起來就像橋本環奈和佐佐木希的總和除2」。

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翻查資料，中川心所屬的女團叫「あまいものつめあわせ」，成員總共有六名，以走可愛路線為主，成員包括吉野千藤、筱美瀨名、中川真、高橋桃子、三葉悠亞、西尾莉莉。當她知道自己在社交平台引起熱話時，也在也到「なるちゃん@美容」的貼文底下留言「非常感謝，我很高興…」。及後她也在Ｘ平台發文，表示最擔心是人們看照片後發現跟真人的樣子不一樣，強調會努力面部表情，希望大家能喜歡上她。