內地¥48「榴槤草莓蓋澆飯」短片熱傳到泰國！網民震驚：不再餓了

內地向來有不少暗黑料理，只有你想像不到沒有你食不到。早前有內地社交平台瘋傳「榴槤草莓蓋澆飯」短片「技驚四座」，食物配搭之「新鮮」令人震驚，而該短片近日更瘋傳至泰國網，當地人也大開眼界。



抖音截圖

近日抖音瘋傳一條「榴槤草莓蓋澆飯」短片，據了解該影片是在內地一夜市拍攝。片中攤檔老闆正烹調一道名為「榴槤草莓(士多啤梨)蓋澆飯」售人民幣48元一份，單聽菜名已經令人抹一額汗。片段中老闆先把兩大塊榴槤放入大鑊內，先後放入紅蘿蔔絲、薑蒜蓉及大量辣椒粒拌炒，期間又加入了味精，連點餐的女客人也驚呆了。

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女客人問老闆是否自創的煮法，老闆表示「這是廣西表妹告訴我，是商業機密」，說罷即加入一大堆士多啤梨，令客人震驚:「為何要加入草莓呀?」老闆即反問對方是否不吃，女客人只能尷尬地說「我吃我吃」，隨後老闆再加入白糖和豉油炒勻，女客人表示「已聞到這個味道」，老闆即問「是否很香?」該客沒有正面回答只說「很炸裂」，最後再加入「靈魂」配菜芫茜和蔥花，盛起放入蓋飯上。老闆說這道菜也相當「炸裂」，每天可以賣上5至6份，最後旁白君指「好吃是好吃，就是不對我胃口，恐怕是再來不了。」作結，食評算厚道。

有泰國媒體也轉載報道. (thaiger截圖)

短片在抖音平台４月中上載後，一直惹來網民討論，近日更有多個泰國媒體轉載片段，不少當地網民認為這道菜相當有創意，但大部分都是負評，「浪費榴槤strawberry」、吃了會不會中毒的」、「好恐怖」、「看了不再肚餓」，大家又是否有勇氣來一口呢?