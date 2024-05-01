淚之女王大結局劇評｜網民批3個橋段太狗血　靠金智媛神演技救援

近期的大熱韓劇《淚之女王》最後一集28號播出，收視成績直接擠下2019年神劇《愛的迫降》，成為了tvN戲劇最高收視記錄冠軍！有趣的是，《愛的迫降》和《淚之女王》皆出自編劇朴智恩之手，再次展現金牌編劇的威力。



不過，這次金牌編劇的劇情也引來一起批評聲，在觀眾為男女主角痛哭不已的同時，劇情出現了「車禍、失憶、絕症」三大狗血套路，老梗集結讓部分觀眾受不了，直呼：「劇情像八點檔（台灣鄉土劇），全靠演員演技撐住」。

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劇情越來越狗血老套！《淚之女王》被網友吐槽像台灣鄉土劇

韓劇《淚之女王》於2024年3月9日在韓國tvN和Netflix正式上映，由視帝金秀賢和人氣女演員金智媛「雙金」飾演財閥夫妻，譜寫一段共同度過愛情難關的浪漫故事。兩人在劇中演技非常細膩，曲折的愛情讓觀眾忍不住說道：「每次看的時候真的都哭到不行，真的不愧對它的名字！」

但隨著劇情發展，狗血劇三套路「車禍、失憶、絕症」也逐漸浮現，各種芭樂老梗拼湊在一起，網友毒舌辣評劇情越來越爛，只為了男女主角演技和顏值才看得下去：「覺得超狗血，有夠像十幾二十年前的言情小說劇情」、「即使劇情很八點檔（台灣鄉土劇），幾乎都知道下一步是什麼，還是一直被金智媛的演技吸引，看到哭」、「萬年老劇本，毫無新意；要不是男女主角超會演，估計就是個芭樂片」、「整部就靠他們兩個顏值在撐而已，劇情老套到我都要按1.25倍速還不夠，直接滑走」。

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不過也有網友為《淚之女王》申冤，認為男女主角的主線其實還不錯，問題出在配角的副線上，鋪墊得不夠完整卻又過於繁瑣，讓人幾度想要棄劇：「哥哥老婆離婚那段我也完全看不懂有什麼意義，如果說要客串的話也已經有戲份了啊」、「高開低走超失望，一堆線都沒交代清楚也沒有收尾」、「主角演技好，但配角的劇情幾乎每個都快轉，超多餘又沒重點」。

原本IU是洪海仁？兩大關鍵點讓觀眾更支持金智媛

儘管劇情走向不盡理想，但雙金演技和顏值持續在線，大獲好評！不過編劇朴智恩在2022年《淚之女王》發佈製作消息時，曾透露正在力邀IU出演女主角「洪海仁」，在IU婉拒後才改為金智媛。

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網友們認為，儘管IU的演技持續在進步，不過還是金智媛的演技更勝一籌。從外貌氣質上來看，網友們都覺得IU比較像財閥家的小千金，而金智媛更像野心勃勃的女強人，因此紛紛認為金智媛更適合「洪海仁」一角：「這種跩跩的角色還是金智媛比較合適」、「還好不是IU，這個劇本不太適合她；雙金把這兩個角色詮釋得很好」、「IU的演技不錯，不過金在這裡好像多了一點自帶的財閥貴氣，蠻符合角色人設」、「雖然說IU演技不差，而且一直有在進步，但論這部的細膩程度的話，IU感覺還不到」。

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