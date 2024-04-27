淚之女王｜神婆預言金秀賢金智媛戲假情真　一計八字嚇親：會結婚

《淚之女王》收視率節節日上，甚至打破了《愛的迫降》所創下的收視紀錄，成為今年的大火韓劇，劇中金秀賢與金智媛的CP線又甜又虐，私底下的互動也讓網友嗑瘋了，直呼「花絮比正片更甜」。繼《愛的迫降》玄彬和孫藝珍後，如今《淚之女王》的金秀賢與金智媛會不會也因戲生情而在一起呢？韓國神婆一看兩人的八字後表示的確有可能！



神婆分析兩人八字：今年運氣很旺

韓國一名神婆在看了兩人的八字後說道：「像是在泥濘裡發光的珍珠」，並指出兩人都有「三災」，但今年的運氣都十分旺。神婆提到男方（指金秀賢）今年的事業會一飛衝天；女方（指金智媛）的八字很優秀，待人小心翼翼又有禮貌，內心很有深度，在今年會成為比過去地位更高的人。

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「兩人對彼此有意思」

神婆也提及，兩人的宮合分數達90分，直呼是絕配：「運氣好，賺的錢多，宮合分數也高，兩人今年到明後年都會十分忙碌。」 被問到兩人是否會交往，神婆表示可能性高達70%，還有可能會結婚。神婆指出，兩人對彼此有意思，目前是男方在小心翼翼地表達心意，女方則是在隱藏心意。值得注意的是，《淚之女王》於3月9日開播，而這名神婆是在一個月拍攝此影片，並於3月23日上傳至YouTube頻道。她在影片中提到，兩人合作的電視劇會大紅大紫，如今看來可說是精準預言了！

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神婆：來電的話會結婚，目前在曖昧

另一名神婆也在看了金秀賢和金智媛的八字後嚇一跳：「這兩位來電了，來電的話，他們會結婚的。」 神婆表示，兩人有戀人運，目前正在曖昧階段：「看不出女方心裡的想法，但能看到男方的內心。」 神婆也表示，男方一旦陷入女方的魅力就很難逃脫，所以很可能會步入婚姻，兩人在結婚方面也很合適。

巧的是，《淚之女王》和《愛的迫降》的編劇同為朴智恩，如今不少劇迷都很期待金秀賢和金智媛也會像《愛的迫降》那樣，讓劇裡CP走進現實啊！

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