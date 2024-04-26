淚之女王大結局｜原定女主角拒演令金智媛爆紅　網民：還好沒找她

由金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》不斷創下收視紀錄，讓兩位主演再創聲勢，也即將在27日、28日播出最後2集。許多觀眾因本作感受到金智媛有別於以往的魅力，沒想到她演出的「洪海仁」，原本鎖定找IU演出，而韓網的反應居然一致都是：「還好沒找IU演！」



韓媒報導指出，本作編劇朴智恩可說是「金牌編劇」，至今的8部電視劇幾乎都是強檔大作，包含《賢內助女王》、《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《愛的迫降》等。由於她曾在《製作人》中跟IU合作過，因此最開始寫《淚之女王》的時候，本來想找IU演出。

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不過IU婉拒本次合作，她所屬的Edam娛樂當時表示：「雖然有獲邀演出編劇朴智恩的下一部作品，不過已經慎重拒絕。」也因此找上金智媛演出。所幸金智媛實在太過適合這個角色，為演員、作品創造出雙贏局面，許多觀眾都認為洪海仁的傲嬌、貴氣跟複雜心理，只有金智媛能詮釋。

如今傳出IU當時辭演的消息，韓國網友表示：「還好給金智媛演，不然收視率不會這麼好」、「IU演的話我就不會看了，不是討厭IU，感覺就不會很瘋狂追這部，畢竟金秀賢跟金智媛的CP感真的不是蓋的」、「只有金智媛能消化這個角色」、「很抱歉，洪海仁跟IU真的不搭」、「謝謝IU沒接演」、「特別出這種報導也是其心可議吧，就是看這部戲有紅才說當初本來要演，沒紅就根本不會提也不會蹭，呵呵」。

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另外，《淚之女王》即將播出完結篇，昨（25）天官方也搶先釋出第15集的預告。金智媛前往監獄探監金秀賢，不過她似乎還被洗腦，在金秀賢現身之前，還不斷碎碎念：「這個人到底有多壞，偷吃又跟蹤前妻，還殺人被關在這邊？上一輩子的洪海仁眼光怎麼會這麼差？」沒想到下一幕看到金秀賢時，卻又震驚到說不出話來，眼眶泛淚，讓人好奇到底是金智媛恢復記憶，還是又再度迷上金秀賢。

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