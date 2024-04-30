新蒲崗餐廳鬧爆食客唔俾切餅費　3大理由拒付網民反常撐店主:西客

大部份餐廳都會禁止客人携帶外來食品，如果自備了蛋糕、酒，想在餐廳內進食或飲用，部份餐廳都會有切餅費或開瓶費，這個收費沒有劃一的標準，按餐廳要求而定，不過部份餐廳則會視乎情況豁免收費。有餐廳最近在facebook發長文指，有客人帶蛋糕到餐廳內慶生，經理要求客人支付「切餅費」，對方提出3大理由拒絕，結果網民竟然反撐餐廳。



如客人帶蛋糕到餐廳進食，不少餐廳也會收「切餅費」。（資料圖片）

新蒲崗有一間泰國餐廳在Facebook專頁發布了一篇千字文，老闆指昨日（4月29日）有一行8位客人進店，並自携一個蛋糕到店內慶祝，但客人在點餐前「合力以迅雷不及掩耳之勢食咗個蛋糕」，經理得知事件後便要求客人支付「切餅費」。

老闆指，通常客人自携蛋糕，進門都會問店員：「蛋糕可唔可以雪住先？有冇切餅費？」假如客人要求在店內進食，「我哋就會收返100蚊切餅費」。因為帶蛋糕到店內進食，會影響消費金額，所以設有「切餅費」，但過去一向都「酌情處理」，假如客人是學生、蛋糕尺寸較細、或消費滿一定金額，都會豁免收費，但並非必然，而客人帶蛋糕進店，理應主動向職員表明。

客人指「三月嚟過食、冇收佢錢」、「openrice都冇寫到要收錢、餐廳冇寫明」、「冇問會唔會喺度食」期間其中一位客人以粗口責罵經理，同時拍了很多照片。老闆被免被人網上抹黑，於是主動文字還原經過。

餐廳老闆在facebook發長文分享「切餅費」事件。（facebook截圖）

餐廳切餅要額外加收切餅費。（《我和她是班對》劇照）

客人現身提出3點反駁

後來，涉事客人亦在帖文留言回應，指他們點餐後就拿蛋糕出來慶祝，期間「又影相，又唱歌，自己切餅，同一人一嚿食落口，前後都搞咗10分鐘」，職員都沒有阻止、進食餐廳食物至一半時，職員才過來提出「切餅費」，她提出「餐廳無任何一個地方大大隻字寫住要收切餅費」、「我哋之前喺依間餐廳都慶過2次生，食過蛋糕」，她續指，「可能餐廳每次處理手法都唔同，或者政策有改變，我哋係理解嘅」可惜當時職員態度欠佳，更加以「呼喝式地講要收切餅費」，他們的反應較大，其中一人說話的語氣較粗魯，無意間說了粗口，但絕非全程以粗口對待。

涉事客人長文留言對質（facebook截圖）

網民點睇？

事件變成羅生門，而帖文內容後來被網民轉貼到連登，引起網民的爭論。對於「切餅費」，有網民認為餐廳沒有把「切餅費」寫在餐牌，就不應該收取，連登網民指：「全世界好似得香港有切餅費」、「間舖唔寫明切餅費有乜好怨？」、「無寫，無權收」、「食蛋糕前又冇提醒，咁當然唔使畀」。

但有網民認為餐廳不容許進食外來食物，客人帶蛋糕進店的時候，就應該向店員查詢，連登網民指：「點解會focus晒切餅費，而唔係佢拎外來嘢入人餐廳食合唔合理呢？」、「切餅費唔係幫你切餅費喎！果餅有冇切先，有就比錢啦」、「喺人地地方飲外來飲品食外來食物要收費好正常喎」、「最簡單或商業考量就係因爲件餅係外來食品」、「香港99%餐廳都係唔畀帶外來食物，所以根本就係果班人唔啱」

網民在連登發起投票，請大家投票「餐廳會阻止客人在餐廳內享用外來食品，或者要收取費用，例如切餅費，以上是不是常識？」結果有大部份網民投票表示「是」、小部份投票表示「否」，大家又認為客人帶蛋糕到餐廳慶祝生日，需不需要額外支付「切餅費」呢？

餐廳與客人隨後達共識

涉事客人和餐廳老闆今日在facebook上留言溝通後，雙方總算達成共識，客人亦指下次再來慶祝生日，會預先通知店員。