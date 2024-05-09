日本大熱打卡新招「上帝視覺」自拍　餐廳意外爆紅　網民: 好青春

港人吃飯時最愛打卡放上社交平台，分享生活的小點滴。每逢出現新的創意打卡方式地點都會引起一眾網民模仿。最近日本就瘋傳一個新打卡方法，將手機放在頭頂上方，用「上帝視覺」自拍。到底有甚麼特別呢？



（新聞截圖）

位於東京墨田區的中餐廳「フーフー飯店」本來以提供正宗中餐聞名，但它們因為一個偶然的決定竟搖身一變成為了網民的熱門打卡餐廳。

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店內坐滿了慕名而來的女生，入座後她們紛紛將手機放在頭頂的鋼架上，拍攝她們與友人們進食的畫面。最近這種俯瞰的「上帝視覺」打卡在網上引起熱論，為餐廳帶來不少新客。廚師長西塚隼之介表示自從打卡熱潮開始之後，女性顧客的比例由原來的60%左右提高到了近90%；銷售額更是暴升近兩倍。

有特意到店排隊打卡的女生就分享到她認為這個打卡方法最吸引人的地方是可以同時拍到自己和食物，展示最自然的一面。而且不用拿著手機拍照就能專心與朋友聊天、吃飯，能留下美好的回憶。

不過其實這個全新的打卡方式只是偶然的產物。因為店內上半部有很多空間，「フーフー飯店」決定在天花板上裝一組鋼架供客人擺放行李。沒想到有客人將手機放在鋼架上拍片上載後在社交平台上瘋傳，令它們一舉成為最新打卡熱點，十分意外。

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有網民講到這樣只為打卡而去吃飯的行為難以理解，更是不明白自拍吃飯有甚麼樂趣。但亦有網民認為這個打卡方法很「青春」，又笑指這種打卡方法必須要對自己的髪量有自信才能模仿。