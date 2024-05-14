《東張西望》何伯點解銀行攞唔到錢？翁靜晶親解何太做錯呢兩步！

《東張西望》何伯何太事件繼續引來全城關注，何伯更跟５名仔女反目，狂轟細女單簽提走聯名戶口450萬存款。翁靜晶昨晚也在其YouTube頻道《危險人物2.0》拍片分析，解釋點解何伯去銀行拿不到錢，但女兒卻可以拎到，以及何太在當中兩大行為做錯，以致令事情弄到如此田地！



《東張西望》截圖

讚銀行職員醒目

早年轉行做律師翁靜晶昨晚在其YouTube頻道開直播，也談及近日何伯何太這單城中熱話。她指根據《東張西望》內容，何伯何太所講的450萬存款本來做了定期，在6月28日才到期，銀行職員當時指若提早取款須罰11萬息。翁大讚銀行職員最醒目，「佢睇到伯伯帶咗個唔知係邊個既女人，突然將銀行定期存款取消」，她指若定期六個月或一年，提早拿的確要罰息，但也沒可能是罰11萬，指銀行職員咁講有個阻嚇作用，第二銀行職員再告訴何伯聯名戶口要兩個人簽名才拿到錢，但後來又一個可以拿到，「惟一的解釋方法是，銀行保護緊個老人家」。

YouTube頻道《危險人物2.0》截圖

她指由於現在很多電話騙案， 所以銀行會提高警覺，而76歲伯伯的不尋常舉動，寧願拆定期也要提款，銀行必然會做一些措施去保護該款項。但後來大家知道原來只需一個人簽名已可提款，大家該知道中間發生何事，「我不想令銀行有麻煩，我絶對多謝呢間銀行做得啱」。

《東張西望》截圖

細女提款款項有無唔妥?

至於細女提走款項又是否不妥呢?翁靜晶指其實香港早有案例。她指該案例在2013年裁定，當年南洋商業銀行向法庭申請一個判決，事件是一個在香港很富有的泰國家庭，媽媽開了５個銀行戶口，2004年泰國媽媽訂下遺囑，將財產留給她其中一個最愛錫的兒子，而5個銀行戶口也跟這個兒子聯名。至2010年泰國媽媽患上肺癌，其他子女也開始關心財產分配，於是子女間發生爭執。

及後該名泰國媽媽寫信給南洋商業銀行，要求提取所有存款，而本來受益的兒子也託律師寫信給銀行，表示該存款自己也有份，不能給母親。翁指該五個戶口一直運作多年，平日母子要取錢都是任何一方都可以取。最後一家人爭執了半年，媽媽病逝，於是銀行向法庭申請判決。

《東張西望》截圖

銀行設有「生還者條款」

翁靜晶指銀行的聯名戶口其實有個「生還者條款」，類似「長命契」原則，即一方離逝，所有也會屬於另一個生還者，而且不算是遺產一部分。她指以何伯情況為例，該戶口還可以單簽，現在女兒提走款項，也是比較聰明做法，因為錢已在別人手，不關銀行事。「個女攞走錢無做錯，都係合埋合法」。

翁指若老人家去立遺囑，有律師醫生做證，遺囑又可以成立，因為爸爸是有權將所有遺產給他喜歡的人。若老人家寫遺囑將財產給新太太都無得好講，但由於現在錢已被提走，就不算遺產一部分。 而她指按法例若沒遺囑，合法的太太是可以拿走遺產頭５０萬，餘下的財產太太也可分一半，其餘另一半才給仔女。

《東張西望》截圖

銀行設有饋贈假定

香港法例也有饋贈假定，老公送給太太的都是禮物，爸爸送給女兒的假設是禮物。「就南洋商業銀行個案例，媽媽送給兒子也符合這個假定。」所以何伯女兒也符合這個假定。此外，４５０萬怎樣得來也是因素，若是父母當年一起儲回來，按道理仔女也有權益在內。

何太做錯兩件事

翁靜晶指大媽做錯兩件事，第一是參與得太多。「若佢當時唔係咁跟埋去銀行，令銀行起疑，又或者伯伯當時帶埋律師去銀行攞錢，咁個結果可能會好唔同。」她指這個人「聰明反被聰明誤」，在接受訪問時「炫富」，但也可能跟文化背景有關，以為這樣香港人才睇得起她，「佢計錯數」。

她指，若何伯何太現在打官司未必會羸，「打官司第一要錢」，加上銀行有生還者條款，而阿伯開戶口時仍「精靈」，還有《東張西望》阿伯親口講是承繼，而且該戶口是聯名，「送出去的禮物想拎返也講不通」，所以大家不用太擔心。