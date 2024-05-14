東張西望何伯情人節送龍鳳金鈪大癲　網民嘲香港現溝女新5大準則

《東張西望》76歲何伯再娶細30歲內地女連日被瘋狂洗版，而網民引頸以待的續集昨晚（14日)終於播出，何生何太連環爆金句反擊網民留言，全個訪問最令人震驚是片尾何太豪晒何伯送給她的龍鳳鈪禮物，有網民更列出從何伯何太的愛情故事衍生出的香港5大「溝女」新標準，照金額看起碼要有500萬才可以成功追港女！



《東張西望》截圖

《東張西望》76歲何伯再娶細30歲內地女，千呼萬喚昨晚終播出續集，何伯新何太大力反擊網民言論，新何太更連環爆金句「你哋太膚淺喇」、「邪不能勝正」，以及無錢會返大陸擺地攤煎牛扒養何伯、十八歲仔唔讀書都出來工作養何伯等豪情壯語，令網民嘩然。

《東張西望》截圖

而更令網民大開眼界的是，何太在片尾豪晒何伯送給她一對龍鳳金鈪作情人節禮物，肉眼看金鈪足有逾成寸粗，何太更指一對鈪接近十萬港元。網民對此大感震驚：「龍鳳金鈪唔係長輩送俾後輩婚嫁用既咩？幾時變咗情人節禮物」，「果然係真愛」，也有眼利網民指該對金鈪疑似是周生生珠寶的產品。根據該店官網所見，的確有一對金鈪跟何太的有幾分相似，從網上資料所見，該金鈪屬生生有囍系列，一隻重約1.839两售HK$48,512，跟何太一對稱要10萬價錢相近。

何伯愛妻如此，有網民也發帖文擔心香港會現「溝女新準則」，包括(1)結婚送撈+鑽介、(2) 情人節送龍鳳手鈪、(3)1百萬過大禮、(4) 450萬定期做遺產＋（5） 迷魂湯湯譜，即大約要有近500萬才可以追女仔，更笑指「大家準備離婚幫吓自己個老婆溝伯伯」，不過也有網民認為何伯的豪爽只是個別例子，一眾港男無須驚定先......