東張西望｜何伯賣金鈪蝕2萬！財經界KOL指1致命原因金價狂升都蝕

何伯事件成全城熱話，昨日（15日）終於在東張西望迎來大結局，新何太更表示賣了接近價值10萬元的定情信物龍鳳鈪作何伯的生活費，但售出價格只有7萬元，引來不少網民不解爲何金價仍處於高位，卻蝕了2萬元。



《東張西望》截圖

何伯與新何太在今年情人節買入一對龍鳳鈪，昨日在大結局賣了價值10萬元的定情信物龍鳳鈪再度成爲熱話，不少網民都對金價高企，卻意外蝕了2萬元表示不解，財經界KOL千頌C便在其FACEBOOK社交平台上發帖文，為網民解惑，千頌C表示「當佢今個星期二賣，當日金價每盎司2358美元，呢三個月金價已經升18%」，但就因爲一個致命原因金價價格高企仍要蝕錢。

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而千頌C表示因為龍鳳鈪係飾金，兩隻龍鳳鈪總計3.656両，當時金行每両賣出價$22,380，手工費每隻索價$3,799，兩隻龍鳳鈪的手工費總計$7,598，何伯與新何太用了$89400左右購入龍鳳鈪。然而「飾金就要睇金行買入價」，近幾日兩大金行周生生、周大福的飾金賣出價為約$26,000，但買入價只有約$21,000，加上顧客賣給金行大多要收2%佣金，千頌C表示「以買入價$21000計，同時假設何太去返同一間金行沽對龍鳳鈪，唔收佢『火耗』（即係熔金時產生嘅損耗），佢埋單大約袋到$75,000幾，就咁計，都要輸$15,000左右嘅，四捨五入都可以話有2萬銀嘅。」

TVB《東張西望》截圖

千頌C又搞笑表示新何太的龍鳳鈪其實不會蝕錢，「對鈪又唔係佢買，佢冇付出過，點計都係賺。」而帖文一出後引起網民熱烈討論，不少網民都猜想新何太本來就有計劃賣出龍鳳鈪，「我唔明咁急賣咗做乜，如果唔係為錢嘅話，佢仔女講過唔會冇得食唔養佢，我相信佢啲仔女會養佢，只不過係河馬想快啲套現啫」、「一開始已經諗住賣，冇諗過咁早啫」、「何太始終係大贏家」、「定情信物可以咁容易就賣」。

TVB《東張西望》截圖

另外都有不少網民都表示「學到嘢」，「有用的知識」、「買金條咪唔洗輸咁多」、「睇呢啲生活細節（八卦）學嘢真係快入腦好多」、「金餔應該出嚟解釋下，其實有冇咁闊差價，或者冇收火耗等等，手工費貴係因為龍鳳鈪好多工序，保值建議買乜，咁就係完美廣告，又可以繼續炒落去。」、「新何太都有付出啊 (雖然唔係真金白銀，但…你明嘅)，所以，賣鈪賺少咗皮幾兩皮，都算係蝕咗呢！」、「新何太有付出㗎，佢付出咗肉體畀何伯」。