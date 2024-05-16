東張何伯何太曝前夫家暴賣金鈪真喊　連登仔罕轉風向列8點轟5仔女

《東張西望》何伯閃婚事件全城哄動，昨晚（15日）節目播出終極篇，新何太自曝曾被家暴，以及為生活已賤賣龍鳳金鈪，節目中更真情流露真喊爆，雖然有人指今集「賣慘」，但未知是否被新何太觸動，有連登仔竟轉風向，發帖文力撐何伯無做錯，更列出８點反擊，怒指何伯五個仔女「簡直係垃圾」。



《東張西望》何伯閃婚事件播至第5集，連日來成為大家茶餘飯後話題，昨日終於「大結局」，節目訪問了新何太18歲兒子力撐媽媽，讚何伯會買麵包給他吃，而何太更自曝之前只結過一次婚，後因家暴+性格不合離婚，又強調「如果我講任何大話，我以後搵唔到錢，窮光蛋一個，好唔好？得未，最夠毒㗎喇！因為我理想係要賺好多好多錢」，更指一對近十萬的龍鳳金鈪已用七萬元賤賣，足蝕了兩萬，期間更流出真眼淚。

未知是否被新何太觸動，有連登仔罕有發帖「Ｘ你老母，何伯的仔女簡直係垃圾」力撐何伯！該名連登仔更列出８點替何伯新何太反擊。首先，他認為450萬是何伯本人，「佢鍾意點使都得」；第二，就算大家懷疑新何太呃錢，做仔女的可以幫爸爸監察該錢如何花，而非不問自取，拎完錢再消失，斥明顯關心錢多過關心老豆，「何大媽起碼關心錢之餘仲會關心埋何伯」。

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第三，若聯名戶口中的450 萬細女有份，所以細女提走合情合理合法，「咁 ok， 咁細女我恭喜你，你可以獨吞老豆450 萬 cash」， 更指其他兄弟姊妹一個仙也不會分到。

第四，連登仔指新何太行為上是貪婪，絕對是貪錢女人，「呢樣唔會懷疑」，但指貪錢不代表一定會忘恩負義，「佢收咗呢舊錢，可以唔係即刻走佬，可以照顧到何伯死嗰一日」，指何伯有中氣，又精力旺盛，「起碼多活十五年，認為何伯用450 萬買最後十多年的幸福，「 X你個街，除返開一個月只係$25,000，平過啲高級老人院月費啦！」

第五，連登仔怒轟仔女「阻住你老豆幸福」，認為仔女絕對貪圖450萬，沒有誰比誰比高尚，「你哋做緊的嘢，差Ｘ過何大媽！」

第六，網上也有傳言指何伯前妻有份賺450萬，連登仔分折何伯起碼佔一半，「你憑乜嘢拎晒？」又有指該筆款項仔女家用有份，「畀得家用佢老豆，乜要寫明啲錢唔可以用嚟溝女嘅？」強調父親有權「鍾意點使咪點使」。

有網民拍到何伯新何太近日搭港鐵 （網上圖片)

第七，連登仔指何伯有戀愛自由不應剝奪，「唔通阿伯就唔配擁有幸福？」連登仔指講到尾，仔女只想著何伯的450萬，「一年當4.2%定期。一年19萬利息，一個月何伯使一萬五千幾，使到佢百年歸老。 咁你哋幾兄弟姊妹，就每人90萬袋袋平安！」，痛斥個個只貪圖何伯的錢無大志。最後他總結，大家只是圍插新何太，「但更加應該圍插嘅，就係呢幾個不孝子女！」

帖文一出反應相當激烈，討論區突變家事法庭，雖然有二千多個負評，但正評也有二百多個，「我也都唔知，淨係知係呢一刻，個細女拎走曬d 錢」、「打電話都唔聽，不聞不問，同果啲騙徒轉走晒人錢銷聲匿跡一樣」，更指即使以往一家人表現和睦也其實可以「各懷鬼胎」，新何太成導火線，「因為會直接分薄佢哋仔女嘅利益呀嘛」，但也有網民認為仔女若要貪450萬可以一早拎走，不用等新何太出現，更有網民笑指樓主「估唔到何伯都有打手」、「好明顯你係大媽個仔，肉緊得你」，也有網民提議解決方法，就是仔女袋450萬，每月就給$15,000供養何伯。