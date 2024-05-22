30歲港男芭堤雅出POOL「沉」gogobar泰女 列3大優點被鬧爆：睇路

泰國向來都是港人熱門的旅遊景點，而泰國多元化的夜生活也是其中一個賣點，但一般人只作旅遊景點獵奇，當是成年人見識一下。不過近日就有一名港男在討論區自爆，指自己在泰國夜場認識了一名泰國女子，彼此互生情愫，更認為對方是好女仔，更考慮移民當地，被一眾網民力勸也無效。



泰國夜生活相當多元化 ,也有不少風月場所(網上圖片)

該名網民今日（２２日）以「唔小心係泰國出咗pool」為題在連登討論區發帖文，他表示自己在泰國芭提雅認識了一名泰國女生，對方在Gogo bar（風月酒吧）工作，更自認是沉船仔。，也不介意對方職業。樓主指是女方先出聲表示想他做男朋友，強調大家都有好感，而且對方不煙不酒也很照顧屋企，「俾我感覺係好女仔」。樓主指自己已經三十歲而且N年沒拍拖，表明自己「零女人緣」，而且自己也正考慮移居泰國，「好似食粥食飯睇今舖」，想問問網民意見。

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GoGoBar原本只是單純的酒吧，但後來因競爭激烈，店裡會架起舞台，讓女服務員跳鋼管舞吸引人客，女生也可以入場觀看，而客人看了喜歡就能帶女服務員出場。



帖文一出連登仔洗版式留言，不少網民均力勸樓主不要太認真，「準備俾人賣去咗柬埔寨啦」、「唔敢講唔係真愛，但機率真係好微」、「喜歡就好，希望KK園上到黎報到」、「知唔知咩叫放長線釣大魚」、「你打開佢電話幾十個男朋友」。也有網民分享自己朋友被騙財經歷，「樓主自己睇路」。

雖然反對之聲此起彼落，不過樓主回覆網民留言指對方不是貪財，「最多問我攞啲零用買飯食」，更表示「沉船」跟「蠢」是兩回事，斥港女也會仙人跳（桃色敲詐）， 「我就覺得如果30歲人都仲乜都驚，咁就真係收得Ｘ」，認為不少外國人也會娶泰國女生再移民泰國，「學識風險管理就得」，又指出PO是希望收到大家有用的理性分析和抒發感受，不認同網民的玩膠式反對，「有機會斷送幸福嗰個唔係你，梗係易決定」，指網民們都是先入為主。