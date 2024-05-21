港男中山開牛雜店　狠批香港餐飲業低迷2大原因！勸港人：要醒了

每逢周末香港人大量北上消費，香港餐飲業均叫苦連天，不少食店捱不住結業，政府也連番推出「夜繽紛」、多項盛事幫助業界渡過難關，提高香港競爭力。而近日一位在中山經營牛雜店的港人老闆就分析了香港餐飲業低迷的兩大主因，更吸引了不少網民留言討論。



小紅書@亞遊牛杂 截圖

近日有位在中山經營兩間牛雜店的港人老闆「亞遊牛雜」，在社交平台小紅書分析香港餐飲業處於低迷的原因，他表示之前香港人認爲來自由行的內地遊客「過來霸佔資源」，導致服務態度欠佳，但現在三十年河東，三十年河西，香港人都轉而到內地消費，但內地人不會有「過來霸佔資源」的想法，反而用很好的服務態度對待港人，牛雜店老闆認爲香港餐廳應該學習內地餐廳的服務態度，「我作爲香港人不是去踩一腳，而係更加應該講出來，確實有很多問題大家不能忽略掉」。

小紅書@亞遊牛杂 截圖

牛雜店老闆表示雖然人手短和很多繁瑣的問題仍然存在，但這一刻香港餐廳的從業員應該檢討好自己，他表示自己近日到深圳吃火鍋，3人消費只需幾百元，但内地餐廳出品無論是擺盤、食物和服務都是「香港完全無法打贏」，「你以前仲覺得内地啲嘢唔得，感覺自己仲高高在上」，而現在來港消費的內地人大大減少，香港旅遊業開始「出事」，認爲餐廳必須要進行檢討，「要大家一條心，重新做好自己的出品和服務」，才能有機會扭轉局面「醒下啦，你已經比人超越左好多」。

而影片其後亦引來許多網民留言討論，大部分網民都讚成牛雜店老闆的看法，「座標深圳，昨天去看牙醫， 2/3是香港人，我沒覺得他們佔用資源，全國各地的人來深圳我也不覺得他們霸佔資源，當自己人，不會覺得人家霸佔資源，人家就是沒有當我們是自己人，就像你小氣的親戚，你去他家拿著伴手禮他還會嫌棄你呼吸了他家的空氣」、「香港的服務生不知道在神氣什麼，一個個牛的很」、「說的非常非常對，非常中肯，作為在香港20多年的香港人，感同身受，香港真要醒醒了」、「雖然自己是土生土長的香港人，但也不能否認你說得很對，香港已落後於其他城市，再一味貶低人地自命清高只會一直退步」、「香港老說人手不夠事情多服務就會差點，只能說他們不能吃苦，內地多少人做著很苦很累的工作，都是默默無聞、兢兢業業的」、「香港宜家就係自取滅亡，淨係識話人上哂去消費，講黎講去咪一成人，咁點解9成人喺香港都無生意呀？永遠唔會反思，執哂佢最好，呢啲叫抵死。」